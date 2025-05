Sanglante rixe à Touba : 2 et 3 ans de prison requis contre un cultivateur et un berger

Amadou Ka, un jeune berger de 19 ans, et le cultivateur de 65 ans, Aliou Badara Diagne, encourent respectivement 3 et 2 ans de prison pour coups et blessures volontaires. Opposés par un différend, les deux hommes ont choisi de régler leurs comptes par la violence.



Frustré que le jeune berger laisse entrer son troupeau de bœufs dans son champ, Aliou Badara Diagne a manifesté toute sa colère à ce dernier. L'adrénaline montant d'un coup, Amadou Ka et Aliou Badara Diagne se sont donné des coups de machette et de gourdin.



C'est le vieux cultivateur qui s'est retrouvé à l'hôpital avec des blessures à la tête et aux bras. Les deux hommes ont porté plainte, produisant des certificats médicaux attestant d'une incapacité temporaire de travail (ITT) de 21 jours pour Amadou Ka contre 60 jours pour Aliou Badara Diagne.



Mais le fait qu'ils se soient tous deux désistés en retirant leurs plaintes n'a pas empêché le procureur Papa Khalil Fall de requérir deux ans, dont un mois ferme, contre Aliou Badara Diagne, et trois ans, dont deux mois fermes, contre Amadou Ka.



Un réquisitoire qui n'a pas été au goût de Maître Assane Dioma Ndiaye, l'avocat d'Amadou Ka, qui a plaidé une application extrêmement bienveillante de la loi pour les deux prévenus. La robe noire a mis en avant les bonnes dispositions des parties qui, selon lui, sont dans une logique de réconciliation. Le verdict sera rendu le 20 mai prochain.