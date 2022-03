Samba Ndiobène Kâ, ministre : "Le président accompagne les sinistrés à hauteur de 75 millions"

Désormais les sinistrés de la salle de vente du Plateau ne se sentiront plus jamais seuls. Le ministre en charge de la solidarité nationale accompagné du maire de la commune et des autorités déconcentrées, a remis une enveloppe de 75 millions du président de la République au gouverneur de la région de Dakar pour les sinistrés.

Samba Ndiobène Kâ s'est rendu sur les lieux pour prêter main forte aux sinistrés et porter le message du président de la République.