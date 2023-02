Samba Ndiobène Ka après l’inauguration de la mosquée de Bopp : « C’est un bon moment de prière pour la paix et la stabilité »

Le ministre du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale a fait acte de présence à l’inauguration par le chef de l’État de la mosquée Thierno El Hadj Mouhamadou Saïdou Ba à Bopp. Le ministre Samba Ndiobène Ka s’est réjoui de la poursuite des actions présidentielles pour la modernisation des sites religieux. En cette période de tensions politiques entre opposition et pouvoir, le ministre du développement communautaire, de la solidarité et de l'équité sociale et territoriale profite de cette prière du vendredi dans ce nouvel édifice religieux, pour appeler les acteurs politiques à la retenue et à œuvrer pour un Sénégal de paix, de concorde et de stabilité.