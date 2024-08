Saly/ loi d'amnistie: "Si nous avons laissé ce combat, nous avons trahi nos frères morts, blessés avec des séquelles"(Une victime des événements)

Un atelier sur la lutte contre l'impunité lors des violences politiques pour consolider l'État de droit et la démocratie...s'est tenue dans la capitale touristique du Sénégal. Une rencontre qui a regroupé plusieurs acteurs notamment des jeunes victimes des événements. Pour certains parmi de ces jeunes le discours à été parfois émouvant replongeant l'assistance dans l'atmosphère de 2023 . Nombre des discours vont dans le sens d'appeler les autorités à juger cette affaire et qu'il ne saurait y avoir d'impunité.. " Si nous avons laissé ce combat nous avons trahi nos frères morts, nous avons trahi nos frères blessés qui traînent des séquelles. Nous ne pardonnons pas ces actes odieux, nous demandons justice pour une réconciliation nationale... Il faut rompre avec le massla.. Nous ne sommes pas en train de remuer le couteau dans la plaie mais nous luttons contre l'impunité. Nous avons vécu des choses horribles que nous ne voulons pas dire ici pour ne pas blesser les coeurs... Nous voulons un Sénégal juste pour tous" Ont dit les différents intervenants victimes des événements malheureux de 2021 à 2023 venant de Bignona, Matam, Balek, Dakar... Par ailleurs le coordonnateur général du Forum civil Brahim Seck a demandé qu'une enquête sérieuse et indépendante soit instaurée pour résoudre définitivement ce problème... Quelles que soient les conséquences, il faut abroger la loi d'amnistie... Ce qui est urgent et fondamentale c'est le suivi des victimes de ces événements... Même s'il faut créer une structure ou une agence... Revoir le mode de recrutement des forces de l'ordre... " souligne Brahim Seck... Le coordonnateur général du Forum Civil de conclure sur l'affaire Didier Badji et fulbert Sambou.. qui inévitablement doit être élucidée..