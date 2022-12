Saly : Plan stratégique 2023 – 2027 : Sénégal Numérique SA se projette

Il s’est ouvert ce 8 décembre à Saly, un atelier de planification stratégique avec l’ensemble des décideurs de la société Sénégal Numérique SA (Ex-ADIE). L’objectif de cette rencontre est d’élaborer le plan stratégique 2023 – 2027 de la société nationale qui va boucler sa première année d’existence. Il était créé par décret le 20 décembre 2021. La rencontre était présidée par le secrétaire général de SENUM SA, Malick Sow, qui avait à ses côtés la représentante de la GIZ, Nora Honkaniemi.



Pour rappel, le Gouvernement du Sénégal et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ) par l’entremise de son agence internationale pour le développement, plus connue sous le sigle GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) ont ficelé un partenariat afin d’encourager les réformes.



Dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé Renforcer une administration tournée vers l’avenir pour un développement durable au Sénégal « Doolel Admin », Sénégal Numérique SA, en charge de l’exécution du plan d’action (egov) pour la digitalisation de l’Administration, a été identifié pour mettre en œuvre ou accompagner plusieurs activités dans le domaine du Numérique en collaboration avec les différentes parties prenantes dudit projet.



Sénégal Numérique S.A (SENUM SA.) est une société nationale dont la création a été autorisée par la loi 2021-39 du 13 décembre 2021, en remplacement de l’ancienne Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE). Elle a pour missions de mettre en œuvre la politique d’informatisation de l’État ainsi que la gestion des infrastructures numériques de l'État. Dans cette optique, la société développe un ensemble de produits et services afin de contribuer à la bonne gouvernance par la promotion d’une Administration numérique efficace et efficiente au service du citoyen.



Afin de préparer au mieux l’élaboration de son Plan Stratégique de Développement (PSD), SENUM SA a jugé opportun d’organiser un atelier interne de réflexion pour échanger sur les grandes thématiques (Diagnostic, Vision, Missions, Valeurs, Orientations stratégiques)...