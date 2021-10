Saly : Mamadou Talla plébiscité par les acteurs, s'insurge contre les violences faites aux enseignants...

Une rencontre pour préparer la rentrée des classes 2021/2021 présidée par le ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla, s'est tenue ce Jeudi à Saly Portudal. Le thème retenu est : "La restauration de l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté à l'école/quelle stratégie ?"



Cette rencontre reste un moment de partage sur les actions à mettre en œuvre pour un climat social au sein de l'école. Ce qui a poussé l'inspecteur d'académie de Thiès, Mr Diassé, à souligner que l'heure est au bilan, le regard sur le rétroviseur, ce qui permettra de faire un diagnostic sans complaisance pour élaborer une bonne rentrée scolaire.



Des actes d'incivisme notoire notés ...



Le porte parole des organisations de la société civile et des associations de parents d'élèves a félicité le ministre Mamadou Talla avant de hausser le ton contre les élèves qui violentent les enseignants. "Nous apprécions votre démarche participative, nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner pour atteindre une éducation de qualité... Par ailleurs, il est noté des actes d'incivisme conduisant des élèves à lever la main contre leurs enseignants dans les écoles. Il nous faut des stratégies à mettre en place pour barrer la route à ce genre de pratiques. L'enseignant doit s'adapter à cette situation.



Mamadou Talla félicité, prend position...



Le ministre de l'éducation nationale prenant la parole, a félicité ses pairs et les a rassurés par rapport à cette nouvelle donne qui secoue l'école Sénégalaise. "Je constate d'année en année la diversité et l'importance que vous accordez à cet événement. L'avenir d'un pays passe nécessairement par une éducation de qualité de ses enfants. Le gouvernement prône pour ce quinquennat une école pour tous, viable et apaisée. Ainsi ensemble, des synergies seront mises en place pour répondre aux défis de l'heure que traverse l'école Sénégalaise...