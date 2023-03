Saly / Les Centifs outillées pour mieux lutter contre le blanchiment d'argent par le Giaba.

Les Centifs membres du Giaba sont à Saly. Une rencontre pour le directeur du Giaba qui participerait à les outiller pour mieux lutter contre le blanchiment d'argent.

Dans ce contexte, le Giaba aimerait encourager toutes les délégations à appliquer les connaissances acquises lors de cette formation pour soumettre des commentaires constructifs sur la cohérence et la qualité des projets de MERS de la Côte d'Ivoire et du Libéria, et des FURS du Bénin et du Burkina Faso.

En outre, l'organisation invite à préparer à prendre la parole et à contribuer aux discussions sur ces projets de rapport au cours de la Plénière afin de démontrer une meilleure compréhension de la Méthodologie du GAFI par les Centifs, en mettant l'accent sur les questions de cohérence dans l'ensemble des rapports.

Ceci devrait permettre aux États membres du GIABA d'entreprendre des auto-évaluations et de prendre des mesures correctives indépendamment de l'évaluation mutuelle du GIABA et de renforcer la robustesse de leurs systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Conformément à la Vision 2050 du GIABA, qui est d'assurer "une région d'Afrique de l'Ouest pacifique et prospère grâce à la contribution de l'Alliance régionale contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes et au leadership efficace du GIABA", le Secrétariat du GIABA continuera à soutenir les États membres dans l'adoption et la mise en œuvre effective de mesures de LBC/FT répondant à des normes internationales acceptables, ont souligné ses dirigeants.

"Ceci est un appel à tous les membres engagés du GIABA à travailler ensemble dans l'intérêt commun de notre région contre le triple fléau croissant du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive d'une manière bien coordonnée et stratégique.

Outre notre engagement, le triple C - coordination, collaboration et coopération - est notre seule arme contre ces menaces. Nos nombreux engagements et ressources ne serviront à rien si nous ne parvenons pas à coordonner, collaborer et coopérer pour partager nos expériences, nos connaissances et nos ressources afin de perturber et de démanteler les activités et les entreprises criminelles dans notre région, dans le contexte de nos particularités ", dira la patronne du Centif au Sénégal..