Culture : Bonso Kamè Diatta célèbre l’identité balante avec son nouvel album "Gibéli Giinda"

‪Ce samedi 25 avril, l’artiste sénégalais Bonso Kamè Diatta a officiellement présenté son nouvel album intitulé ''Gibéli Giinda'' (Calebasse en Balante) au public de Djibanar, dans le département de Goudomp.

À travers cette œuvre, le chanteur met en avant la richesse et les spécificités de la culture balante. ‎Composé principalement en langue balante, cet album de six titres se veut une affirmation forte de l’attachement de l’artiste à ses racines. « Cet album est pour moi une occasion de véhiculer les différentes facettes de la culture balante », explique Bonso Kamè Diatta, visiblement engagé dans une démarche de valorisation culturelle.

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‎Au-delà de l’aspect identitaire, ''Gibéli Giinda'' se distingue également par sa portée mémorielle. L’artiste y rend un hommage appuyé aux soldats, notamment ceux déployés dans le Balantacounda, une zone de la Casamance durement marquée par le conflit armé. « Je me rappelle que dans des moments difficiles, les soldats étaient présents pour assurer notre sécurité. En tant qu’artiste, j’ai jugé nécessaire de leur rendre cet hommage », confie-t-il.

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‎À l’instar du groupe Ndiama Gnaba, Bonso Kamè Diatta s’inscrit aujourd’hui dans une dynamique de promotion et de rayonnement de la culture balante, aussi bien sur le plan national qu’international. Par sa musique, il entend contribuer à préserver et faire connaître ce patrimoine culturel riche et authentique.