Saisine de la CPI: « si l’Etat n’a rien à se reprocher, il n’a qu’à saisir le procureur» (Aminata Touré)

La saisine du procureur de la Cour pénale internationale (Cpi) sur la répression meurtrière des événements de début juin rencontre l'assentiment de la présidente du Mouvement pour l’intégrité, le Mérite et l’Indépendance (MIMI 2024), Aminata Touré pour qui, l’Etat devait lui-même inviter la juridiction à enquêter sur le dossier qui a enregistré 16 morts.



« Il n’y a pas que les massacres qu’on amène à la CPI, les traitements cruels et inhumains aussi y sont traités», a-t-elle souligné lors de son passage à l’émission « Face à Dakaractu » de ce vendredi 23 juin. La candidate à la présidentielle s’est également dite outrée par la sortie du ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Me Aïssata Tall Sall qualifiant la démarche de puérile et de ridicule.



« Ces propos m’ont choqué parce qu’on parle de personnes mortes qui ont des familles. Ça m’a choqué cette manière de communiquer», a confié Aminata Touré.