Saisie de 18 kg cocaine à l’AIBD : le rôle déterminant de la Haute Autorité des Aéroports du Sénégal (HAAS)

Dans une note rendu public ce jour, la DCRP des Douanes du Sénégal, a informé de la saisie de 18 Kh de cocaine à l’aéroport international Blaise DIAGNE. Selon la Douane,

c’est dans une valise qui fait partie d’un lot de bagages non accompagné en provenance d’un pays frontalier du Sénégal et à destination d’un pays de l’Union européenne que la drogue a été retrouvée. Mais seulement voilà étant du bagage en transit, c’est le scanner de HAAS qui aurait détecté la drogue et non celui de la Douane. C’est après avoir constaté la présence de produits douteux, que les agents de HAAS ont averti les agents des Douanes en service à la Cellule aéroportuaire anti-trafics (CAAT). qui se sont rendus surplace. C’est ainsi qu’après ouverture que les tests se sont révélées positives à la cocaïne. Il s’agit de 16 plaquettes d’un poids total de 18 kg. La contrevaleur totale est estimée à 1 440 000 000 de francs CFA. Cette saisie est surtout le résultat de la vigilance des agents de la Haute Autorité des Aéroports du Sénégal (HAAS)