Saint-Louis / Magal des deux rakaa : Une série de mesures prise pour le bon déroulement de l'événement

Lors d'un comité régional de développement tenu ce vendredi à la gouvernance de Saint-Louis, l'autorité administrative a annoncé une série de mesures pour le bon déroulement de l'événement.

Parmi ces mesures et besoins exprimés par le comité d'organisation, l'appui en logistique du comité, la couverture sanitaire à travers le renforcement du personnel et des médicaments, la couverture sécuritaire avec l'appui de la police et de la gendarmerie, assurer une bonne distribution de l'eau et de l'électricité dans tous les sites d'accueil.

La question de l'hébergement a été également posée ainsi que l'harmonisation des tarifs au niveau des sites hôteliers.

La question de la circulation au niveau du pont a été également soulignée lors de cette rencontre. Mais selon l'adjoint au gouverneur, Mr Amadou Diop, toutes les dispositions seront prises pour réguler la circulation.

Au terme de cette rencontre, le président du kourel des deux rakaa, Ameth Fall, s'est félicité des mesures prises par les services de l'État.

Pour cette année, le magal des deux rakaa de Saint-Louis est prévu le 5 Septembre 2019.