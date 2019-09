Saint-Louis / Gestion de la qualité de l'eau : L'Olac met en place une plateforme d’échanges et de suivi à long terme.

Lors d'un atelier qui regroupait les membres de l'Office des Lacs et Cours d’eau du Sénégal, des membres du Wasaf et les usagers, le directeur général de l'Olac, M. Alioune Badara Diop, a annoncé la mise en place d’échanges et de partage sur la gestion à long terme de la qualité de l'eau. Cet atelier de deux jours a permis de partager avec les acteurs et usagers agricoles sur les résultats et les perspectives pour encadrer les prélèvements et les rejets après exploitation des eaux. Au directeur de l'Olac M. Alioune Badara Diop de souligner que, " l'Olac a fortement contribué à l’approvisionnement en eau au Sénégal, grâce à la mise en œuvre du PREFELAC, financé par l’Etat du Sénégal et ses partenaires. Ce qui a permis de doubler les apports du fleuve Sénégal vers le Lac de Guiers, passant de 1, 3 milliard de m3 par an à 2, 3 milliards de m3 par an, traduisant ainsi la bonne disposition de l’eau pour les différents usages".