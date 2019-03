Saint-Louis / Dr Cheikh Tidiane Ndiaye (maire de Ronkh) : « nos besoins réels pour ce second mandat sont le désenclavement de la commune de Ronkh et la promotion de la riziculture »

En conférence de presse à Saint-Louis, le maire de la commune de Ronkh et ses collaborateurs félicitent le président Macky Sall pour sa brillante réélection.



Saisissant cette occasion, le maire Amadou Tidiane Ndiaye n'a pas manqué également d'exprimer les besoins réels de la population de Ronkh pour ce second mandat du président Macky Sall. « Nos besoins pour ce second mandat sont le désenclavement de la commune de Ronkh car nous sommes dans une localité où on produit beaucoup de riz, mais malheureusement nous avons un problème de sel » a-t-il soutenu. Il a demandé également au prochain gouvernement de penser à promouvoir davantage la riziculture.