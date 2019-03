Saint Louis / Arrestation du colonel Abdourahim Kébé, secrétaire national chargé de la Défense du parti Rewmi : Ses camarades dénoncent un scandale politique et appellent au respect des droits et libertés

Suite à l'arrestation du colonel Abdourahim Kébé, secrétaire national chargé de la Défense du parti Rewmi, ses camarades de parti à Saint-Louis ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme "un scandale politique" qui est en train d'être perpétré par le régime de Macky Sall depuis un moment sur les militants du parti Rewmi.

"C'est quelque chose que nous dénonçons. Car depuis quelque temps on note une série d'arrestations de certains membres du parti et nous pensions qu'après sa réélection, le président actuel devrait penser à consolider la démocratie", souligne le coordinateur départemental du parti Rewmi à Saint-Louis, le docteur Abdoulaye Ndoye.

Les camarades du colonel Abdourahim Kébé estiment que ce qui est en train de se passer ces derniers jours est "scandaleux" et qu'ils "n'accepteront pas la restriction des libertés".

Toutefois, ils précisent que "rien ne s'est passé à Saint-Louis lors de la campagne électorale, encore moins après le scrutin de dimanche".



Le docteur Abdoulaye Ndoye et ses camarades disent ignorer également les véritables motifs de l'arrestation du colonel Abdourahim Kébé.

Selon nos dernières informations, le colonel Abdourahim Kébé a été arrêté par une équipe de la gendarmerie nationale provenant de Dakar. Il sera acheminé sur Dakar incessamment, pour être entendu sur le fond des motifs de son arrestation.