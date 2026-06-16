Mondial 2026-Match Sénégal VS France : À Dakar, les supporters croient en un nouvel exploit des Lions face à la France

À quelques heures du match d’ouverture du groupe I entre la France et le Sénégal, prévu ce mardi dans le cadre de la Coupe du monde 2026, l’effervescence monte dans les rues de Dakar. De nombreux Sénégalais interrogés affichent leur confiance et estiment que les Lions de la Téranga ont les moyens de faire tomber les Bleus, comme lors de leur exploit historique en 2002.



Pour ces supporters, l’équipe nationale possède les qualités nécessaires pour réussir son entrée dans la compétition face à une sélection française considérée parmi les favorites du tournoi. Le match est programmé ce mardi 16 juin au stade de New York/New Jersey, aux États-Unis.



Toutefois, au-delà du résultat, les fans lancent un message aux joueurs : faire preuve d’engagement, de détermination et de fierté nationale. « Nous voulons voir des joueurs qui mouillent le maillot comme leurs aînés de 2002 », confient plusieurs supporters rencontrés dans la capitale sénégalaise, en référence à la génération qui avait créé la sensation en battant la France lors du match d’ouverture du Mondial 2002.



L’espoir est donc permis pour les Sénégalais, qui rêvent d’un nouvel exploit face aux Bleus et d’un début de compétition à la hauteur de l’héritage laissé par leurs glorieux prédécesseurs.