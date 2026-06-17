[ Reportage] CFEE 2026 : Les épreuves se déroulent normalement à l’école élémentaire de l’Unité 26 des Parcelles Assainies

Les épreuves du Certificat de Fin d’Études Élémentaires (CFEE) qui ont démarré ce mercredi 17 juin 2026, se déroulent dans de bonnes conditions à l’école élémentaire de l’Unité 26 des Parcelles Assainies, selon le chef d’établissement, Abdou Karim Seck.D’après lui, le démarrage des examens s’est effectué sans difficulté majeure. Les surveillants ont rejoint le centre à temps, tout comme les candidats, permettant ainsi le lancement des épreuves dans le respect des dispositions prévues.« Tout se déroule comme prévu, dans les règles de l’art. Aucun incident n’a été signalé dans ce centre d’examen », a déclaré M. Seck. Il a également précisé que toutes les mesures nécessaires ont été prises afin d’assurer le bon déroulement des épreuves et de garantir un environnement propice aux candidats.Du côté des élèves, l’ambiance est marquée par une certaine sérénité malgré le stress habituel qui accompagne ce type d’examen. Plusieurs candidats estiment que les épreuves du premier jour étaient abordables, même si certains reconnaissent avoir ressenti de la pression au moment de composer.Il convient de rappeler que les autorités éducatives ont instauré cette année une importante réforme en supprimant l’examen d’entrée en sixième au profit d’un système jugé plus équitable. Désormais, les élèves de l’élémentaire ne passent qu’un seul examen national, le CFEE, pour accéder au cycle moyen.Les épreuves du CFEE 2026 se poursuivront jusqu’au jeudi 18 juin, date prévue pour la fin des examens sur l’ensemble du territoire national.