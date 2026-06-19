Coupures d’électricité : Senelec rétablit le courant après un incident sur le réseau interconnecté

Le réseau électrique interconnecté a connu un incident ce jeudi soir à 20h50, entraînant la mise hors service de plusieurs installations, dont des interconnexions et des centres de production. Plusieurs localités du pays ont ainsi été plongées dans le noir, le temps que les équipes techniques interviennent.
Senelec indique que la fourniture d’électricité a été entièrement rétablie sur l’ensemble du territoire national, grâce à la mobilisation rapide de ses équipes techniques en coordination avec les partenaires du réseau interconnecté.
Dans son communiqué, la société nationale d’électricité présente ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés et remercie les usagers pour leur compréhension.
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