Sénégal : Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent sur l'intégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale


Sénégal : Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent sur l'intégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale
​Le Conseil constitutionnel a rendu, ce jour, sa décision concernant le recours déposé par des députés de l'opposition visant à contester l'intégration de Monsieur Ousmane Sonko au sein de l'Assemblée nationale.

​Par sa décision n° 5/C/2026, rendue ce 17 juin 2026, la haute juridiction a tranché le litige en déclarant le Conseil constitutionnel incompétent pour connaître de la décision attaquée.

​Pour rappel, ce recours, déposé le 1er juin 2026, visait à faire déclarer contraire à la Constitution la décision prise par le Bureau de l'Assemblée nationale le 24 mai 2026, actant l'intégration de M. Ousmane Sonko en qualité de député au sein de l'institution parlementaire.

​Avec cette décision, le Conseil constitutionnel met un terme à la procédure initiée par les parlementaires de l'opposition, se refusant à exercer un contrôle sur cet acte spécifique du Bureau de l'Assemblée nationale.




Mercredi 17 Juin 2026
Dakaractu



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