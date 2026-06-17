Sénégal : Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent sur l'intégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale

​Le Conseil constitutionnel a rendu, ce jour, sa décision concernant le recours déposé par des députés de l'opposition visant à contester l'intégration de Monsieur Ousmane Sonko au sein de l'Assemblée nationale.



​Par sa décision n° 5/C/2026, rendue ce 17 juin 2026, la haute juridiction a tranché le litige en déclarant le Conseil constitutionnel incompétent pour connaître de la décision attaquée.



​Pour rappel, ce recours, déposé le 1er juin 2026, visait à faire déclarer contraire à la Constitution la décision prise par le Bureau de l'Assemblée nationale le 24 mai 2026, actant l'intégration de M. Ousmane Sonko en qualité de député au sein de l'institution parlementaire.



​Avec cette décision, le Conseil constitutionnel met un terme à la procédure initiée par les parlementaires de l'opposition, se refusant à exercer un contrôle sur cet acte spécifique du Bureau de l'Assemblée nationale.