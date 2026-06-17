Campagne de tirs 2026 : dans les coulisses d'un exercice grandeur nature à Dodji


Dès l'aube, le silence habituel de la vaste zone d'entraînement tactique Colonel Thierno Ndiaye de Dodji est rompu par le vrombissement des véhicules militaires et l'activité incessante des soldats. Sous un soleil déjà brûlant, les hommes s'affairent autour des positions de tir. Les derniers réglages sont effectués avec minutie. Ici, rien n'est laissé au hasard. Chaque geste, chaque mouvement répond à une procédure parfaitement maîtrisée. La campagne de tirs du premier semestre 2026 entre dans sa phase décisive.

 

Sur le terrain, la mécanique opérationnelle impressionne par sa précision. Les unités de l'Armée de terre et de la Gendarmerie nationale évoluent dans une parfaite synchronisation. Les postes de commandement coordonnent les manœuvres pendant que les équipes de sécurité veillent au strict respect des consignes. Quelques instants plus tard, les premiers coups de feu déchirent l'air de Dodji. Les fusils d'assaut, les armes collectives et les systèmes d'appui se succèdent dans une démonstration de puissance qui fait vibrer toute la zone d'entraînement.

 

Mais derrière le spectacle des tirs se cache un objectif plus stratégique : tester le fonctionnement global des forces engagées. Communications radio, transmission des ordres, coordination des mouvements et gestion des feux sont évaluées en temps réel. Chaque unité doit être capable d'agir avec efficacité tout en restant connectée aux autres composantes du dispositif.

 

Cette connexion entre les différentes forces constitue d'ailleurs l'un des principaux enseignements de la campagne. Pour la deuxième année consécutive, les unités de la Gendarmerie nationale participent pleinement à l'exercice. Les scénarios mis en œuvre permettent aux gendarmes et aux militaires de travailler côte à côte, de partager leurs expériences et de renforcer leur capacité à conduire ensemble des opérations de défense du territoire. Une synergie saluée par les plus hautes autorités militaires présentes lors de la clôture.

 

Lorsque les dernières détonations retentissent devant le vice amiral d'escadre Oumar Wade et le général de division Martin Faye, le constat est sans équivoque. Au delà de la démonstration de force, la campagne de tirs 2026 révèle des unités entraînées, coordonnées et prêtes à remplir leurs missions.

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Mercredi 17 Juin 2026
Karim Ndiaye



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