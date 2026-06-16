Sénégal – France : les Lions se battent jusqu’au bout mais cèdent face à un Mbappé décisif (3-1)


Sénégal – France : les Lions se battent jusqu’au bout mais cèdent face à un Mbappé décisif (3-1)
Le Sénégal n’a pas réussi à rééditer l’exploit historique de 2002 face à la France. Opposés aux Bleus lors de leur entrée en lice, les Lions de la Teranga se sont inclinés sur le score de 3 buts à 1 au terme d’une rencontre intense, marquée par de nombreuses occasions de part et d’autre et un grand Kylian Mbappé, auteur d’un doublé décisif.
 
Une première période fermée et disputée
 
Dès le coup d’envoi, les deux équipes ont affiché beaucoup d’engagement. Les Sénégalais, bien organisés défensivement autour de Kalidou Koulibaly, ont réussi à contenir les offensives françaises durant les 45 premières minutes.
 
Les Bleus ont tenté de prendre le contrôle du jeu grâce à la vitesse de leurs attaquants, tandis que les Lions ont cherché à exploiter les espaces en contre-attaque. Malgré quelques situations intéressantes de chaque côté, aucune équipe n’est parvenue à trouver la faille avant la pause. Les deux formations ont ainsi rejoint les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).
 
Mbappé ouvre le bal après la pause
 
Au retour des vestiaires, la France s’est montrée immédiatement dangereuse. À la 46e minute, Kylian Mbappé tente sa chance de loin, mais sa frappe manque le cadre.
 
Le Sénégal répond quelques minutes plus tard. Après un pressing efficace de Kalidou Koulibaly sur Mbappé, les Lions lancent rapidement Ismaïla Sarr en contre-attaque, mais la défense française intervient au bon moment.
 
À la 51e minute, une erreur défensive sénégalaise manque de coûter cher. Michael Olise récupère le ballon et déclenche une frappe dangereuse, mais Édouard Mendy réalise un arrêt décisif pour maintenir son équipe dans le match.
 
Les Lions résistent mais la France frappe
 
Portés par Ismaïla Sarr et Nicolas Jackson, les Sénégalais accentuent la pression sur l’arrière-garde française. Cependant, la France reste menaçante en contre.
 
Mbappé se retrouve notamment seul face à Édouard Mendy après une rapide transition offensive, mais le gardien sénégalais réalise une nouvelle parade de grande classe.
 
Quelques minutes plus tard, l’attaquant français pénètre dans la surface et est stoppé par un tacle jugé régulier de Sadio Mané. Mbappé réclame un penalty, mais après vérification de la VAR, l’arbitre décide de ne pas accorder la sanction.
 
Mbappé débloque la situation
 
À la 61e minute, Michael Olise adresse une passe en profondeur parfaitement dosée pour Kylian Mbappé. Lancé à pleine vitesse, l’attaquant français ne tremble pas et trompe Édouard Mendy pour ouvrir le score (1-0).
 
Les Lions tentent alors de réagir rapidement. Sadio Mané trouve Nicolas Jackson dans la profondeur, mais l’attaquant sénégalais est signalé en position de hors-jeu malgré son ballon envoyé au fond des filets.
 
Le sélectionneur sénégalais procède ensuite à plusieurs changements avec les entrées d’Ibrahima Mbaye et de Habib Diarra à la place d’Ismaïla Sarr et de Lamine Camara.
 
Barcola fait le break
 
Alors que le Sénégal pousse pour revenir au score, la France exploite les espaces laissés derrière. À la 82e minute, Adrien Rabiot lance Bradley Barcola dans la profondeur. L’attaquant français conclut parfaitement son action et double la mise pour les Bleus (2-0).
 
Ce deuxième but semble alors sceller le sort de la rencontre.
 
Une fin de match spectaculaire
 
Mais les Lions refusent d’abdiquer. Dans le temps additionnel, Ibrahima Mbaye redonne espoir au Sénégal en réduisant le score à 2 buts à 1 grâce à une belle réalisation.
 
Cependant, la joie sénégalaise est de courte durée. Deux minutes plus tard, Kylian Mbappé surgit une nouvelle fois et surprend Édouard Mendy avec une frappe lointaine qui termine au fond des filets. Ce troisième but français met définitivement fin au suspense.
 
Au coup de sifflet final, la France s’impose 3 buts à 1 face à un Sénégal combatif mais qui a payé cash ses erreurs défensives. Malgré la défaite, les Lions ont montré de belles séquences offensives et un état d’esprit remarquable face à l’une des meilleures équipes du tournoi.
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Mardi 16 Juin 2026
Dakaractu



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