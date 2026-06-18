Cour des comptes : un incident technique signalé sur le système d’information


Cour des comptes : un incident technique signalé sur le système d’information

La Cour des comptes a annoncé, à travers un communiqué publié ce jeudi 18 juin 2026, avoir détecté un incident technique affectant son système d’information depuis le lundi 15 juin 2026.

Selon l’institution, les services techniques, en collaboration avec les autorités compétentes, ont immédiatement engagé des mesures conservatoires afin de contenir l’incident et d’en évaluer les éventuelles conséquences.

Dans son communiqué, la Cour des comptes assure suivre la situation avec la plus grande vigilance et réaffirme son engagement à garantir la continuité de ses activités ainsi que la confidentialité des informations relevant de ses missions.



Jeudi 18 Juin 2026
Dakaractu



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