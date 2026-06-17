Mondial 2026-Défaite du Sénégal face à la France : les supporters pointent du doigt les choix du sélectionneur

IDY SOW

Au lendemain de la défaite du Sénégal face à la France sur le score de 3 buts à 1, les réactions des supporters sénégalais ne se sont pas fait attendre dans les rues de Dakar. Entre déception et frustration, plusieurs d’entre eux estiment que les choix tactiques du sélectionneur, Pape Bouna Thiaw ont pesé lourd dans l’issue de la rencontre.Pour de nombreux supporters rencontrés, l’entraîneur des Lions de la Teranga aurait dû procéder à des changements plus tôt afin de redynamiser l’équipe et répondre à la montée en puissance des Bleus au cours de la seconde période.« Les remplacements auraient dû être effectués à temps. L’équipe avait besoin de sang neuf pour maintenir le rythme », a confié un supporter visiblement déçu après le coup de sifflet final.Les amateurs de football sénégalais appellent également à une plus grande implication de certains joueurs comme Ibrahima Mbaye ou encore Ilimane Ndiaye , qu’ils jugent capables d’apporter davantage de solutions offensives et de créativité dans le jeu.Malgré cette contre-performance, les supporters gardent espoir pour la prochaine rencontre face à la Norvège. Ils estiment que les Lions disposent des qualités nécessaires pour décrocher les trois points, à condition de corriger les erreurs observées contre la France et de mettre en place un système de jeu plus efficace.Selon eux, la première mi-temps du Sénégal a été globalement satisfaisante, avec une équipe disciplinée et entreprenante. En revanche, c’est lors du second acte que les champions d’Afrique ont perdu le fil du match, laissant les Français prendre l’ascendant et faire la différence.À quelques jours de leur prochaine sortie, les Lions de la Teranga sont désormais attendus au tournant par leurs supporters, qui espèrent une réaction d’orgueil face à la Norvège afin de relancer leur dynamique et retrouver le chemin de la victoire.