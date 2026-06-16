Drame devant le match Sénégal–France : Amadou Katy Diop s’éteint après un malaise

Le sport sénégalais est en deuil. Amadou Katy Diop, ancien grand champion de lutte, champion d’Afrique et ancien représentant du Sénégal à plusieurs Jeux olympiques, est décédé ce lundi à la suite d’un malaise survenu alors qu’il suivait la rencontre opposant le Sénégal à la France. Figure emblématique du sport national, il a marqué plusieurs générations par son parcours exceptionnel, son engagement et son attachement aux couleurs nationales. Son rappel à Dieu constitue une immense perte pour le monde sportif sénégalais. En cette douloureuse circonstance, Dakaractu présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la famille sportive nationale. Qu’Allah l’accueille dans Son Paradis éternel.
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