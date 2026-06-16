Drame devant le match Sénégal–France : Amadou Katy Diop s’éteint après un malaise


Drame devant le match Sénégal–France : Amadou Katy Diop s’éteint après un malaise
Le sport sénégalais est en deuil. Amadou Katy Diop, ancien grand champion de lutte, champion d’Afrique et ancien représentant du Sénégal à plusieurs Jeux olympiques, est décédé ce lundi à la suite d’un malaise survenu alors qu’il suivait la rencontre opposant le Sénégal à la France. Figure emblématique du sport national, il a marqué plusieurs générations par son parcours exceptionnel, son engagement et son attachement aux couleurs nationales. Son rappel à Dieu constitue une immense perte pour le monde sportif sénégalais. En cette douloureuse circonstance, Dakaractu présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la famille sportive nationale. Qu’Allah l’accueille dans Son Paradis éternel.
Autres articles
Mardi 16 Juin 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Sénégal – France : les Lions se battent jusqu’au bout mais cèdent face à un Mbappé décisif (3-1)

Sénégal – France : les Lions se battent jusqu’au bout mais cèdent face à un Mbappé décisif (3-1) - 16/06/2026

Trafic de drogue : La Brigade des Douanes de Koumpentoum saisit 970,6 kg de cocaïne pure évalués à 58 milliards CFA

Trafic de drogue : La Brigade des Douanes de Koumpentoum saisit 970,6 kg de cocaïne pure évalués à 58 milliards CFA - 16/06/2026

Saint-Louis : le ministre de l’Intérieur sur les lieux de l’effondrement, le bilan passe à 5 morts

Saint-Louis : le ministre de l’Intérieur sur les lieux de l’effondrement, le bilan passe à 5 morts - 16/06/2026

Gala national de la presse 2026 : révélations, innovations et appel fort à l’État, la CJRS met la barre très haut

Gala national de la presse 2026 : révélations, innovations et appel fort à l’État, la CJRS met la barre très haut - 16/06/2026

Mondial 2026-Match Sénégal VS France : À Dakar, les supporters croient en un nouvel exploit des Lions face à la France

Mondial 2026-Match Sénégal VS France : À Dakar, les supporters croient en un nouvel exploit des Lions face à la France - 16/06/2026

Au cœur de l’affaire Ndiaga Seck : le rôle présumé de « Cheikh Styliste » dévoilé…un bijoutier et des contacts jusqu’au Canada dans le viseur de la justice

Au cœur de l’affaire Ndiaga Seck : le rôle présumé de « Cheikh Styliste » dévoilé…un bijoutier et des contacts jusqu’au Canada dans le viseur de la justice - 16/06/2026

Mondial 2026 / ‎Sénégal – France : Un choc déjà joué dans les esprits

Mondial 2026 / ‎Sénégal – France : Un choc déjà joué dans les esprits - 16/06/2026

Affaire ASER-AEE Power / Thierno Alassane Sall à sa sortie de la Sr : « La justice dispose maintenant de suffisamment d’éléments pour faire son travail »

Affaire ASER-AEE Power / Thierno Alassane Sall à sa sortie de la Sr : « La justice dispose maintenant de suffisamment d’éléments pour faire son travail » - 15/06/2026

Crise ouverte au Parti socialiste : la guerre des héritiers fait voler en éclats la Maison Léopold Sédar Senghor

Crise ouverte au Parti socialiste : la guerre des héritiers fait voler en éclats la Maison Léopold Sédar Senghor - 15/06/2026

Saint-Louis : un immeuble R+2 s’effondre à Pikine, 4 morts et plusieurs blessés graves.

Saint-Louis : un immeuble R+2 s’effondre à Pikine, 4 morts et plusieurs blessés graves. - 15/06/2026

Affaire Ndiaga Seck « Gaïndé gou magatt » : « Temps yiii danga gueuna toyy »,« Outeul ma bén passif stp », « naatou Yallah leu, naan ko deff si soutoureu » / les messages compromettants qui accablent les présumés partenaires de Ndiaga Seck

Affaire Ndiaga Seck « Gaïndé gou magatt » : « Temps yiii danga gueuna toyy »,« Outeul ma bén passif stp », « naatou Yallah leu, naan ko deff si soutoureu » / les messages compromettants qui accablent les présumés partenaires de Ndiaga Seck - 15/06/2026

Ucad, mort d’un étudiant / sonko reconnaît un usage «disproportionné » de la force :« Il y a eu un usage disproportionné de la force...des jeunes désarmés ont été bastonnés...une enquête a été ouverte »

Ucad, mort d’un étudiant / sonko reconnaît un usage «disproportionné » de la force :« Il y a eu un usage disproportionné de la force...des jeunes désarmés ont été bastonnés...une enquête a été ouverte » - 15/06/2026

Sonko n’exclut pas une censure du gouvernement en cas de dérive : « Si les circonstances l’exigent, nous l’utiliserons »…« Aucun chèque en blanc n’a été accordé au gouvernement »

Sonko n’exclut pas une censure du gouvernement en cas de dérive : « Si les circonstances l’exigent, nous l’utiliserons »…« Aucun chèque en blanc n’a été accordé au gouvernement » - 15/06/2026

Lamb / Lac de Guiers 2 terrasse Prince après 4 minutes de lutte tendues et explosives

Lamb / Lac de Guiers 2 terrasse Prince après 4 minutes de lutte tendues et explosives - 14/06/2026

Entretien avec Bakary Sambe ( Timbuktu Institute) : « Le Sahel ne brûle pas parce qu'il manque de soldats, mais par défaut d'États pourvoyeurs de services »

Entretien avec Bakary Sambe ( Timbuktu Institute) : « Le Sahel ne brûle pas parce qu'il manque de soldats, mais par défaut d'États pourvoyeurs de services » - 14/06/2026

DRAME A TOUBA- Présentation podalique et hémorragie fatale / Polémique autour de la mort d’une mère prise en charge dans une clinique qui jouit pourtant d’une excellente réputation

DRAME A TOUBA- Présentation podalique et hémorragie fatale / Polémique autour de la mort d’une mère prise en charge dans une clinique qui jouit pourtant d’une excellente réputation - 14/06/2026

Centre de Dodji : les Armées clôturent leur campagne semestrielle de tirs sous la présidence du CEMGA, Oumar Wade

Centre de Dodji : les Armées clôturent leur campagne semestrielle de tirs sous la présidence du CEMGA, Oumar Wade - 14/06/2026

Thiès- cascade de démissions à l'AN à 10-15 jours de la fermeture de la session: Doudou Wade interpelle le président de la République

Thiès- cascade de démissions à l'AN à 10-15 jours de la fermeture de la session: Doudou Wade interpelle le président de la République - 14/06/2026

Sonko, comptable au même titre que Diomaye : Badara Gadiaga décrypte les ressorts de la rupture

Sonko, comptable au même titre que Diomaye : Badara Gadiaga décrypte les ressorts de la rupture - 13/06/2026

Badara Gadiaga analyse Sonko, hors de l’exécutif : : « Il a plutôt dormi le cœur lâché… à la Cité Keur Gorgui…L’effaceur a finalement peur d’être effacé »

Badara Gadiaga analyse Sonko, hors de l’exécutif : : « Il a plutôt dormi le cœur lâché… à la Cité Keur Gorgui…L’effaceur a finalement peur d’être effacé » - 13/06/2026

Autoroute Thiadiaye–Kaolack : Dethié Fall met la pression et exige l’accélération des travaux pour une mise en service avant le Gamou

Autoroute Thiadiaye–Kaolack : Dethié Fall met la pression et exige l’accélération des travaux pour une mise en service avant le Gamou - 13/06/2026

92 kg de cocaïne saisis à Keur Massar : les révélations explosives d’un convoyeur qui désigne un détenu de Rebeuss

92 kg de cocaïne saisis à Keur Massar : les révélations explosives d’un convoyeur qui désigne un détenu de Rebeuss - 13/06/2026

Affaire Ndiaga Seck : la DIC frappe encore, six nouveaux suspects arrêtés dans un dossier aux ramifications grandissantes

Affaire Ndiaga Seck : la DIC frappe encore, six nouveaux suspects arrêtés dans un dossier aux ramifications grandissantes - 13/06/2026

Crise au Trésor public : Le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor indexe le ministre et dépose un préavis de grève

Crise au Trésor public : Le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor indexe le ministre et dépose un préavis de grève - 12/06/2026

Scandale ASER/AEE Power : Thierno Alassane Sall dévoile la cartographie du détournement présumé des 37 milliards

Scandale ASER/AEE Power : Thierno Alassane Sall dévoile la cartographie du détournement présumé des 37 milliards - 12/06/2026

Électrification rurale :

Électrification rurale : " Des milliards de francs CFA transférés dans la sous-région", selon Thierno Alassane Sall - 12/06/2026

Affaire ASER : Thierno Alassane Sall met en cause l’actuel Premier ministre

Affaire ASER : Thierno Alassane Sall met en cause l’actuel Premier ministre - 12/06/2026

Médina : un homme arrêté pour avoir tenté de vendre la viande d’un mouton en état de décomposition

Médina : un homme arrêté pour avoir tenté de vendre la viande d’un mouton en état de décomposition - 12/06/2026

Assemblée Nationale : Le député Cheikh Thioro Mbacké démissionne de son poste de vice-président

Assemblée Nationale : Le député Cheikh Thioro Mbacké démissionne de son poste de vice-président - 12/06/2026

Touba : il incendie la maison familiale, blesse grièvement un policier et sème la terreur sur un toit armé de couteaux

Touba : il incendie la maison familiale, blesse grièvement un policier et sème la terreur sur un toit armé de couteaux - 12/06/2026

RSS Syndication