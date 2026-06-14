DRAME A TOUBA- Présentation podalique et hémorragie fatale / Polémique autour de la mort d’une mère prise en charge dans une clinique qui jouit pourtant d’une excellente réputation

Le drame a eu lieu le jour de la Tabaski. Sokhna Fatma Diagne, mère de cinq enfants (six désormais, avec le nouveau-né), est décédée des suites d’une hémorragie massive après un accouchement en présentation podalique – l’enfant se présentait la tête en haut, les pieds en bas. La victime, membre très connue de la structure « Euhlou Ligeeyal Bamba », a elle-même conduit sa voiture jusqu’à la clinique Bakline, malgré des saignements abondants, raconte son frère.



Selon le récit de la mère de la défunte, sa fille aurait « abondamment saigné » dès le début. Transférée après l’accouchement à l’hôpital Matlaboul Fawzeini, elle a subi une opération que le frère – se disant informé par le gynécologue – qualifie de « réussie ». Mais la perte de sang a finalement été fatale.



Le mari de Sokhna Fatma apporte un témoignage accablant sur les gestes pratiqués à la clinique : « Lorsque le pied de l’enfant a été tiré, ma femme a été blessée. » Il ajoute avoir été envoyé chercher un médicament malheureusement en rupture de stock. Aucune mise en cause du personnel de la clinique n’a, à ce stade, été signalée par la famille, qui déplore pourtant que la personne ayant géré l’accouchement « n’ait nullement été inquiétée ».



La direction de la clinique Bakline n’a pu être confondu aux accusations pour apporter les répliques .



. DakarActu a, néanmoins, recueilli les témoignages des usagers. L’indignation est générale face au décès, mais tous les propos convergent vers une réputation de sérieux. Une patiente, qui y a accouché trois fois, confie : « C’est une clinique où les détails les plus insignifiants sont pris en compte. Ils sont pragmatiques, ne prennent jamais un nombre de malades inconvenables. C’est un accident, mais leur service est irréprochable. » D’autres abondent : repas calibrés, organisation des visites, suivi exceptionnel. « Si eux ont pointé du doigt, c’est qu’il y a une erreur ou juste un accident », résume un témoin.



À l’heure où ces lignes sont écrites, aucune plainte n’a été déposée. Toutefois, à travers des déclarations faites sur « Rafahi Tv », les membres de la famille Diagne demandent au procureur de s’autosaisir , interpellant par la mémé occasion le Président de la République et le Khalif Général des Mourides .



L’affaire suit son cours.