Saint-Louis : un immeuble R+2 s’effondre à Pikine, 4 morts et plusieurs blessés graves.

Le quartier populeux de Pikine s’est réveillé dans la douleur ce lundi matin. Un immeuble de deux étages [R+2] s’est effondré tard dans la soirée vers 00h , causant la mort de 4 personnes et faisant plusieurs blessés graves, selon les premiers bilans.





Alertés, les éléments de la 51e compagnie des sapeurs-pompiers se sont immédiatement rendus sur les lieux. Les opérations de secours ont été lancées pour extraire les victimes coincées sous les décombres et prendre en charge les blessés.



Pour l’heure, les causes de l’effondrement ne sont pas encore connues. Une enquête devra déterminer les circonstances exactes du drame. Les blessés ont été évacués vers les structures sanitaires de la ville.



Cet incident relance les interrogations sur le respect des normes de construction dans les zones à forte densité de population.