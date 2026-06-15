Affaire ASER-AEE Power / Thierno Alassane Sall à sa sortie de la Sr : « La justice dispose maintenant de suffisamment d’éléments pour faire son travail »


Affaire ASER-AEE Power / Thierno Alassane Sall à sa sortie de la Sr : « La justice dispose maintenant de suffisamment d’éléments pour faire son travail »

Entendu pendant plusieurs heures par les enquêteurs de la Section de recherches de la Gendarmerie nationale, Thierno Alassane Sall, leader du parti République des Valeurs (RV), a livré, à sa sortie, une déclaration accablante sur le sort des 37 milliards de francs CFA engagés dans le cadre du contrat entre l’ASER et la société espagnole AEE Power.

 

L’ancien ministre de l’Énergie et député à l’assemblée nationale qui dit avoir pris place à 16h30 pour une audition qu’il qualifie de longue mais nécessaire au regard de la densité des documents examinés, a d’emblée salué « le professionnalisme et la capacité d’écoute » des enquêteurs. Il a toutefois réservé l’essentiel de sa sortie à des révélations de fond sur le détournement présumé des fonds publics.

 

Selon Thierno Alassane Sall, les informations reçues d’Espagne et transmises à l’avocat du parti chargé de l’affaire dans ce pays, confirment une réalité préoccupante : sur les 37 milliards de francs CFA mobilisés, seuls 7 milliards environ auraient effectivement transité vers le Sénégal, destinés pour l’essentiel au paiement des primes de la SONA. Le reste aurait été « dispersé aux quatre coins du monde ».« L’argent n’a pas été perdu pour tout le monde », a-t-il lancé avec une formule tranchante, soulignant que les autorités espagnoles avaient pourtant alerté, depuis deux ans, sur des présomptions de prévarication concernant ces fonds.

 

Des complicités présumées au sommet de l’État

 

Le parlementaire n’a pas hésité à mettre en cause des personnalités qu’il dit « tapis dans les plus hautes sphères de l’État ». Il leur reproche d’avoir sciemment bloqué toute enquête interne, produit des « rapports fallacieux » présentant les travaux comme se déroulant normalement, et orchestré une opération d’« enfumage » de l’opinion publique.

 

Il a notamment cité un communiqué du Conseil des ministres daté du 11 mars, dans lequel il est affirmé que des questions de procédures douanières seraient à l’origine des retards; une version que Thierno Alassane Sall dément catégoriquement.

 

Convaincu que la Section de recherches dispose désormais d’éléments suffisants pour « boucler très rapidement son travail », l’ancien ministre a indiqué que les enquêteurs sont en mesure d’identifier les comptes par lesquels les fonds ont transité, les sociétés intermédiaires impliquées, ainsi que les bénéficiaires finaux. Il a précisé avoir remis aux enquêteurs des documents et informations complémentaires, que ces derniers ont accueilli favorablement.

 
Autres articles
Lundi 15 Juin 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Crise ouverte au Parti socialiste : la guerre des héritiers fait voler en éclats la Maison Léopold Sédar Senghor

Crise ouverte au Parti socialiste : la guerre des héritiers fait voler en éclats la Maison Léopold Sédar Senghor - 15/06/2026

Saint-Louis : un immeuble R+2 s’effondre à Pikine, 4 morts et plusieurs blessés graves.

Saint-Louis : un immeuble R+2 s’effondre à Pikine, 4 morts et plusieurs blessés graves. - 15/06/2026

Affaire Ndiaga Seck « Gaïndé gou magatt » : « Temps yiii danga gueuna toyy »,« Outeul ma bén passif stp », « naatou Yallah leu, naan ko deff si soutoureu » / les messages compromettants qui accablent les présumés partenaires de Ndiaga Seck

Affaire Ndiaga Seck « Gaïndé gou magatt » : « Temps yiii danga gueuna toyy »,« Outeul ma bén passif stp », « naatou Yallah leu, naan ko deff si soutoureu » / les messages compromettants qui accablent les présumés partenaires de Ndiaga Seck - 15/06/2026

Ucad, mort d’un étudiant / sonko reconnaît un usage «disproportionné » de la force :« Il y a eu un usage disproportionné de la force...des jeunes désarmés ont été bastonnés...une enquête a été ouverte »

Ucad, mort d’un étudiant / sonko reconnaît un usage «disproportionné » de la force :« Il y a eu un usage disproportionné de la force...des jeunes désarmés ont été bastonnés...une enquête a été ouverte » - 15/06/2026

Sonko n’exclut pas une censure du gouvernement en cas de dérive : « Si les circonstances l’exigent, nous l’utiliserons »…« Aucun chèque en blanc n’a été accordé au gouvernement »

Sonko n’exclut pas une censure du gouvernement en cas de dérive : « Si les circonstances l’exigent, nous l’utiliserons »…« Aucun chèque en blanc n’a été accordé au gouvernement » - 15/06/2026

Lamb / Lac de Guiers 2 terrasse Prince après 4 minutes de lutte tendues et explosives

Lamb / Lac de Guiers 2 terrasse Prince après 4 minutes de lutte tendues et explosives - 14/06/2026

Entretien avec Bakary Sambe ( Timbuktu Institute) : « Le Sahel ne brûle pas parce qu'il manque de soldats, mais par défaut d'États pourvoyeurs de services »

Entretien avec Bakary Sambe ( Timbuktu Institute) : « Le Sahel ne brûle pas parce qu'il manque de soldats, mais par défaut d'États pourvoyeurs de services » - 14/06/2026

DRAME A TOUBA- Présentation podalique et hémorragie fatale / Polémique autour de la mort d’une mère prise en charge dans une clinique qui jouit pourtant d’une excellente réputation

DRAME A TOUBA- Présentation podalique et hémorragie fatale / Polémique autour de la mort d’une mère prise en charge dans une clinique qui jouit pourtant d’une excellente réputation - 14/06/2026

Centre de Dodji : les Armées clôturent leur campagne semestrielle de tirs sous la présidence du CEMGA, Oumar Wade

Centre de Dodji : les Armées clôturent leur campagne semestrielle de tirs sous la présidence du CEMGA, Oumar Wade - 14/06/2026

Thiès- cascade de démissions à l'AN à 10-15 jours de la fermeture de la session: Doudou Wade interpelle le président de la République

Thiès- cascade de démissions à l'AN à 10-15 jours de la fermeture de la session: Doudou Wade interpelle le président de la République - 14/06/2026

Sonko, comptable au même titre que Diomaye : Badara Gadiaga décrypte les ressorts de la rupture

Sonko, comptable au même titre que Diomaye : Badara Gadiaga décrypte les ressorts de la rupture - 13/06/2026

Badara Gadiaga analyse Sonko, hors de l’exécutif : : « Il a plutôt dormi le cœur lâché… à la Cité Keur Gorgui…L’effaceur a finalement peur d’être effacé »

Badara Gadiaga analyse Sonko, hors de l’exécutif : : « Il a plutôt dormi le cœur lâché… à la Cité Keur Gorgui…L’effaceur a finalement peur d’être effacé » - 13/06/2026

Autoroute Thiadiaye–Kaolack : Dethié Fall met la pression et exige l’accélération des travaux pour une mise en service avant le Gamou

Autoroute Thiadiaye–Kaolack : Dethié Fall met la pression et exige l’accélération des travaux pour une mise en service avant le Gamou - 13/06/2026

92 kg de cocaïne saisis à Keur Massar : les révélations explosives d’un convoyeur qui désigne un détenu de Rebeuss

92 kg de cocaïne saisis à Keur Massar : les révélations explosives d’un convoyeur qui désigne un détenu de Rebeuss - 13/06/2026

Affaire Ndiaga Seck : la DIC frappe encore, six nouveaux suspects arrêtés dans un dossier aux ramifications grandissantes

Affaire Ndiaga Seck : la DIC frappe encore, six nouveaux suspects arrêtés dans un dossier aux ramifications grandissantes - 13/06/2026

Crise au Trésor public : Le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor indexe le ministre et dépose un préavis de grève

Crise au Trésor public : Le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor indexe le ministre et dépose un préavis de grève - 12/06/2026

Scandale ASER/AEE Power : Thierno Alassane Sall dévoile la cartographie du détournement présumé des 37 milliards

Scandale ASER/AEE Power : Thierno Alassane Sall dévoile la cartographie du détournement présumé des 37 milliards - 12/06/2026

Électrification rurale :

Électrification rurale : " Des milliards de francs CFA transférés dans la sous-région", selon Thierno Alassane Sall - 12/06/2026

Affaire ASER : Thierno Alassane Sall met en cause l’actuel Premier ministre

Affaire ASER : Thierno Alassane Sall met en cause l’actuel Premier ministre - 12/06/2026

Médina : un homme arrêté pour avoir tenté de vendre la viande d’un mouton en état de décomposition

Médina : un homme arrêté pour avoir tenté de vendre la viande d’un mouton en état de décomposition - 12/06/2026

Assemblée Nationale : Le député Cheikh Thioro Mbacké démissionne de son poste de vice-président

Assemblée Nationale : Le député Cheikh Thioro Mbacké démissionne de son poste de vice-président - 12/06/2026

Touba : il incendie la maison familiale, blesse grièvement un policier et sème la terreur sur un toit armé de couteaux

Touba : il incendie la maison familiale, blesse grièvement un policier et sème la terreur sur un toit armé de couteaux - 12/06/2026

Affaire Ndiaga Seck « Ndadane Seck » : la liste secrète qui provoque une série d’arrestations à travers le pays

Affaire Ndiaga Seck « Ndadane Seck » : la liste secrète qui provoque une série d’arrestations à travers le pays - 12/06/2026

Présidence de la République : Alain Diouf nommé ministre chargé du Suivi et de l’Évaluation de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 »

Présidence de la République : Alain Diouf nommé ministre chargé du Suivi et de l’Évaluation de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 » - 12/06/2026

Affaire ASER: Thierno Alassane Sall annonce avoir reçu des documents inédits de la justice espagnole

Affaire ASER: Thierno Alassane Sall annonce avoir reçu des documents inédits de la justice espagnole - 11/06/2026

Coalition Diomaye Président : Bassirou Diomaye Faye désigne cinq superviseurs adjoints

Coalition Diomaye Président : Bassirou Diomaye Faye désigne cinq superviseurs adjoints - 11/06/2026

FATICK : Accusé de viols sur deux écolières, Pa Camara se défend d'avoir à chaque fois introduit juste la tête de son p...

FATICK : Accusé de viols sur deux écolières, Pa Camara se défend d'avoir à chaque fois introduit juste la tête de son p... - 11/06/2026

20 mois derrière les barreaux : les zones d’ombre du dossier Khadim Bâ

20 mois derrière les barreaux : les zones d’ombre du dossier Khadim Bâ - 11/06/2026

Affaire Sonko - Mame Mbaye Niang: Le procès Niang-Sonko renvoyé au 22 juillet

Affaire Sonko - Mame Mbaye Niang: Le procès Niang-Sonko renvoyé au 22 juillet - 10/06/2026

Un incendie touche les locaux de Télé-École à Sacré-Cœur 3 : la station radio endommagée, sans faire de victimes

Un incendie touche les locaux de Télé-École à Sacré-Cœur 3 : la station radio endommagée, sans faire de victimes - 10/06/2026

RSS Syndication