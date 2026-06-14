Lamb / Lac de Guiers 2 terrasse Prince après 4 minutes de lutte tendues et explosives

L’arène a vécu un affrontement intense ce dimanche entre Prince et Lac de Guiers 2. Fort de sa récente victoire contre Mor Kang Kang il y a six mois, Prince arrivait avec une dynamique positive et l’ambition de confirmer son ascension. En face, Lac de Guiers 2 faisait son grand retour après deux années d’absence depuis son combat très disputé contre Siteu. Déjà prêt sur le sable alors que son adversaire terminait ses derniers réglages mystiques, le lutteur du Walo affichait une sérénité qui allait rapidement se révéler déterminante.



Dès le coup de sifflet, les deux adversaires se sont longuement observés, échangeant des regards intenses et des gestes d’intimidation sans véritable engagement. L’arbitre a dû intervenir à plusieurs reprises pour les inviter à lutter et mettre fin à cette phase d’observation. Prince a tenté de maintenir ses distances tandis que Lac de Guiers 2 avançait méthodiquement. Après des avertissements distribués aux deux camps, Prince a lancé plusieurs offensives et est même parvenu à saisir la taille de son rival. Mais l’expérience de Lac de Guiers 2 a fait la différence, solide sur ses appuis, il a résisté puis neutralisé les tentatives de son adversaire tout en restant maître de l’espace dans l’enceinte.



Le tournant est intervenu après près de quatre minutes de combat. Profitant d’une nouvelle attaque de Prince, Lac de Guiers 2 a réussi une esquive décisive avant de bloquer son adversaire et de le renverser au sol sous les acclamations du public. Dans la confusion qui a suivi la chute, des coups ont été échangés après l’action de lutte, provoquant un moment de tension sur l’aire de combat. Malgré cette fin mouvementée, la victoire est revenue à Lac de Guiers 2, qui signe un retour remarqué et relance sa place parmi les grands noms de l’arène sénégalaise.