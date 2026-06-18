Automédication : une pratique de plus en plus répandue malgré les risques pour la santé

Face à la hausse du coût des consultations, aux difficultés d’accès aux structures sanitaires ou encore à la banalisation de certains médicaments, l’automédication gagne du terrain au sein de la population. Si cette pratique permet à certains de soulager rapidement des maux jugés bénins, elle n’est pas sans conséquences et peut exposer les patients à de sérieux risques pour leur santé.
Entre traitements pris sans avis médical, réutilisation d’anciennes prescriptions ou conseils de proches, les comportements varient mais témoignent d’une tendance de plus en plus préoccupante pour les professionnels de santé. Afin de mieux comprendre les raisons qui poussent de nombreux citoyens à se soigner eux-mêmes et d’évaluer les dangers liés à cette pratique, Dakaractu est allé à la rencontre du Docteur Diabira ainsi que de plusieurs citoyens qui ont accepté de partager leurs expériences et leurs points de vue sur un phénomène devenu un véritable enjeu de santé publique.
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