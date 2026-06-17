Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 17 Juin 2026

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :


Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 17 Juin 2026
Au titre de la Présidence de la République
  • Monsieur Mouhamed Mactar LOUM, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, est nommé Secrétaire général de la Délégation générale aux Affaires religieuses.
Au titre du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan
  • Monsieur Aliou NDIAYE, Conseiller en Planification, est nommé Secrétaire général du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan ;
  • Monsieur Babacar TOURE, Spécialiste en Banque, Finance et Gestion des Risques, est nommé Directeur général des Financements et de la Dette ;
  • Monsieur Amadou SOW, Inspecteur Principal du Trésor, est nommé Directeur général adjoint des Financements et de la Dette ;
  • Monsieur Balla NIASS, Economiste Planificateur, est nommé Directeur de l’Audit et du Contrôle Interne à la Direction générale des Financements et de la Dette ;
  • Monsieur Alioune DIOUF, Inspecteur Principal du Trésor, est nommé Directeur des Marchés de Capitaux à la Direction générale des Financements et de la Dette ;
  • Monsieur Amadou BAO, Docteur en Economie, Expert en Suivi-Evaluation, est nommé Directeur des Financements Bilatéraux et Multilatéraux à la Direction générale des Financements et de la Dette ;
  • Monsieur Papa Moda LOUM, Economiste, Spécialiste en Investissements, Marché des Capitaux et Finance durable, est nommé Directeur des Financements structurés et des Crédits à l’Export à la Direction générale des Financements et de la Dette ;
  • Monsieur Serigne Cheikh MBEGUERE, Conseiller en Planification de classe exceptionnelle, est nommé Directeur du Suivi des Financements à la Direction générale des Financements et de la Dette;
  • Monsieur Moussé NDOYE SOW, Economiste, est nommé Directeur de Gestion de la Dette et des Risques à la Direction générale des Financements et de la Dette ;
  • Monsieur Thierno Sadou DIALLO, Administrateur civil principal, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement, en remplacement de Monsieur Cheikh Abdou Lahat MBACKE SARR, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Abdoul Alpha DIA, Expert en Capital Humain, est nommé Directeur des Ressources humaines en remplacement de Monsieur Thierno Sadou DIALLO, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Cheikh Abdou Ahad MBACKE SARR, Economiste Planificateur, est nommé Directeur de l’Administration et du Personnel à la Direction générale du Secteur Financier ;
  • Madame Fatimata MANGANE THIONGANE, Planificateur, est nommé Directeur de l’Administration et du Personnel à la Direction générale des Financements et de la Dette ;
  • Madame Ndèye Dieynaba NDIAYE, Inspecteur principal du Trésor, est nommée Directeur de l’Audit et du Contrôle à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor ;
  • Madame Ndèye Arame FALL, Inspecteur principal du Trésor, est nommée Directeur des Systèmes d’Information à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor ;
  • Monsieur Mouhamadou Makhtar DIOUF, Inspecteur principal du Trésor, est nommé Directeur des Comptes publics de la Direction générale à la Comptabilité publique et du Trésor ;
  • Monsieur Mamadou DIOP, Inspecteur principal du Trésor, est nommé Receveur général du Trésor de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, en remplacement de Madame Fatima Baba WONE, appelée à d’autres fonctions ;
  • Monsieur El Hadji Amadou DIOP, Inspecteur principal du Trésor, est nommé Directeur de l’Administration et des Ressources humaines à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor ;
  • Monsieur Mor CISSE, Inspecteur principal du Trésor, est nommé Directeur de la Réglementation financière et comptable à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor ;
  • Monsieur Kor FAYE, Inspecteur principal du Trésor, est nommé Directeur comptable des Finances et des Affaires économiques et des Equipements collectifs à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor ;
  • Madame Virginie Dora DIOUF, Inspecteur principal du Trésor, est nommée Directeur comptable de la Santé, de l’Environnement et de l’Enseignement à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor ;
  • Madame Coumba Awa Odette NGOM, Inspecteur principal du Trésor, est nommée Directeur comptable des Affaires étrangères et des Sports à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor ;
  • Monsieur Gorgui FALL, Inspecteur principal du Trésor, est nommé Directeur comptable des Institutions de la Direction générale à la Comptabilité publique et du Trésor ;
  • Monsieur Alassane DIA, Inspecteur principal du Trésor, est nommé Directeur comptable ministériel des services généraux des administrations publiques et de l’Energie à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor;
  • Madame Fatima Baba WONE, Inspecteur principal du Trésor, est nommée Directeur comptable des Opérations sur Financement Affecté (DCOF) à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor.
Au titre du Ministère de l’Energie et du Pétrole :
  • Monsieur Cheikh NIANE, Ingénieur énergéticien, est nommé Secrétaire général du Ministère del’Energie et du Pétrole ;
  • Monsieur Ousmane NGOM, spécialiste en Passation des marchés publics, Finances et Gestion publiques, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement.
Au titre du Ministère des Mines et de la Géologie
  • Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Docteur en Droit, Juriste-Conseil spécialisé en passation des marchés publics, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement.
Autres articles
Mercredi 17 Juin 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Communique du conseil des ministres du Mercrredi 17 Juin 2026

Communique du conseil des ministres du Mercrredi 17 Juin 2026 - 17/06/2026

Sénégal : Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent sur l'intégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale

Sénégal : Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent sur l'intégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale - 17/06/2026

Mondial 2026-Défaite du Sénégal face à la France : les supporters pointent du doigt les choix du sélectionneur

Mondial 2026-Défaite du Sénégal face à la France : les supporters pointent du doigt les choix du sélectionneur - 17/06/2026

[ Reportage] CFEE 2026 : Les épreuves se déroulent normalement à l’école élémentaire de l’Unité 26 des Parcelles Assainies

[ Reportage] CFEE 2026 : Les épreuves se déroulent normalement à l’école élémentaire de l’Unité 26 des Parcelles Assainies - 17/06/2026

Campagne de tirs 2026 : dans les coulisses d'un exercice grandeur nature à Dodji

Campagne de tirs 2026 : dans les coulisses d'un exercice grandeur nature à Dodji - 17/06/2026

Drame devant le match Sénégal–France : Amadou Katy Diop s’éteint après un malaise

Drame devant le match Sénégal–France : Amadou Katy Diop s’éteint après un malaise - 16/06/2026

Sénégal – France : les Lions se battent jusqu’au bout mais cèdent face à un Mbappé décisif (3-1)

Sénégal – France : les Lions se battent jusqu’au bout mais cèdent face à un Mbappé décisif (3-1) - 16/06/2026

Trafic de drogue : La Brigade des Douanes de Koumpentoum saisit 970,6 kg de cocaïne pure évalués à 58 milliards CFA

Trafic de drogue : La Brigade des Douanes de Koumpentoum saisit 970,6 kg de cocaïne pure évalués à 58 milliards CFA - 16/06/2026

Saint-Louis : le ministre de l’Intérieur sur les lieux de l’effondrement, le bilan passe à 5 morts

Saint-Louis : le ministre de l’Intérieur sur les lieux de l’effondrement, le bilan passe à 5 morts - 16/06/2026

Mondial 2026-Match Sénégal VS France : À Dakar, les supporters croient en un nouvel exploit des Lions face à la France

Mondial 2026-Match Sénégal VS France : À Dakar, les supporters croient en un nouvel exploit des Lions face à la France - 16/06/2026

Au cœur de l’affaire Ndiaga Seck : le rôle présumé de « Cheikh Styliste » dévoilé…un bijoutier et des contacts jusqu’au Canada dans le viseur de la justice

Au cœur de l’affaire Ndiaga Seck : le rôle présumé de « Cheikh Styliste » dévoilé…un bijoutier et des contacts jusqu’au Canada dans le viseur de la justice - 16/06/2026

Mondial 2026 / ‎Sénégal – France : Un choc déjà joué dans les esprits

Mondial 2026 / ‎Sénégal – France : Un choc déjà joué dans les esprits - 16/06/2026

Affaire ASER-AEE Power / Thierno Alassane Sall à sa sortie de la Sr : « La justice dispose maintenant de suffisamment d’éléments pour faire son travail »

Affaire ASER-AEE Power / Thierno Alassane Sall à sa sortie de la Sr : « La justice dispose maintenant de suffisamment d’éléments pour faire son travail » - 15/06/2026

Crise ouverte au Parti socialiste : la guerre des héritiers fait voler en éclats la Maison Léopold Sédar Senghor

Crise ouverte au Parti socialiste : la guerre des héritiers fait voler en éclats la Maison Léopold Sédar Senghor - 15/06/2026

Saint-Louis : un immeuble R+2 s’effondre à Pikine, 4 morts et plusieurs blessés graves.

Saint-Louis : un immeuble R+2 s’effondre à Pikine, 4 morts et plusieurs blessés graves. - 15/06/2026

Affaire Ndiaga Seck « Gaïndé gou magatt » : « Temps yiii danga gueuna toyy »,« Outeul ma bén passif stp », « naatou Yallah leu, naan ko deff si soutoureu » / les messages compromettants qui accablent les présumés partenaires de Ndiaga Seck

Affaire Ndiaga Seck « Gaïndé gou magatt » : « Temps yiii danga gueuna toyy »,« Outeul ma bén passif stp », « naatou Yallah leu, naan ko deff si soutoureu » / les messages compromettants qui accablent les présumés partenaires de Ndiaga Seck - 15/06/2026

Ucad, mort d’un étudiant / sonko reconnaît un usage «disproportionné » de la force :« Il y a eu un usage disproportionné de la force...des jeunes désarmés ont été bastonnés...une enquête a été ouverte »

Ucad, mort d’un étudiant / sonko reconnaît un usage «disproportionné » de la force :« Il y a eu un usage disproportionné de la force...des jeunes désarmés ont été bastonnés...une enquête a été ouverte » - 15/06/2026

Sonko n’exclut pas une censure du gouvernement en cas de dérive : « Si les circonstances l’exigent, nous l’utiliserons »…« Aucun chèque en blanc n’a été accordé au gouvernement »

Sonko n’exclut pas une censure du gouvernement en cas de dérive : « Si les circonstances l’exigent, nous l’utiliserons »…« Aucun chèque en blanc n’a été accordé au gouvernement » - 15/06/2026

Lamb / Lac de Guiers 2 terrasse Prince après 4 minutes de lutte tendues et explosives

Lamb / Lac de Guiers 2 terrasse Prince après 4 minutes de lutte tendues et explosives - 14/06/2026

Entretien avec Bakary Sambe ( Timbuktu Institute) : « Le Sahel ne brûle pas parce qu'il manque de soldats, mais par défaut d'États pourvoyeurs de services »

Entretien avec Bakary Sambe ( Timbuktu Institute) : « Le Sahel ne brûle pas parce qu'il manque de soldats, mais par défaut d'États pourvoyeurs de services » - 14/06/2026

DRAME A TOUBA- Présentation podalique et hémorragie fatale / Polémique autour de la mort d’une mère prise en charge dans une clinique qui jouit pourtant d’une excellente réputation

DRAME A TOUBA- Présentation podalique et hémorragie fatale / Polémique autour de la mort d’une mère prise en charge dans une clinique qui jouit pourtant d’une excellente réputation - 14/06/2026

Centre de Dodji : les Armées clôturent leur campagne semestrielle de tirs sous la présidence du CEMGA, Oumar Wade

Centre de Dodji : les Armées clôturent leur campagne semestrielle de tirs sous la présidence du CEMGA, Oumar Wade - 14/06/2026

Thiès- cascade de démissions à l'AN à 10-15 jours de la fermeture de la session: Doudou Wade interpelle le président de la République

Thiès- cascade de démissions à l'AN à 10-15 jours de la fermeture de la session: Doudou Wade interpelle le président de la République - 14/06/2026

Sonko, comptable au même titre que Diomaye : Badara Gadiaga décrypte les ressorts de la rupture

Sonko, comptable au même titre que Diomaye : Badara Gadiaga décrypte les ressorts de la rupture - 13/06/2026

Badara Gadiaga analyse Sonko, hors de l’exécutif : : « Il a plutôt dormi le cœur lâché… à la Cité Keur Gorgui…L’effaceur a finalement peur d’être effacé »

Badara Gadiaga analyse Sonko, hors de l’exécutif : : « Il a plutôt dormi le cœur lâché… à la Cité Keur Gorgui…L’effaceur a finalement peur d’être effacé » - 13/06/2026

Autoroute Thiadiaye–Kaolack : Dethié Fall met la pression et exige l’accélération des travaux pour une mise en service avant le Gamou

Autoroute Thiadiaye–Kaolack : Dethié Fall met la pression et exige l’accélération des travaux pour une mise en service avant le Gamou - 13/06/2026

92 kg de cocaïne saisis à Keur Massar : les révélations explosives d’un convoyeur qui désigne un détenu de Rebeuss

92 kg de cocaïne saisis à Keur Massar : les révélations explosives d’un convoyeur qui désigne un détenu de Rebeuss - 13/06/2026

Affaire Ndiaga Seck : la DIC frappe encore, six nouveaux suspects arrêtés dans un dossier aux ramifications grandissantes

Affaire Ndiaga Seck : la DIC frappe encore, six nouveaux suspects arrêtés dans un dossier aux ramifications grandissantes - 13/06/2026

Crise au Trésor public : Le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor indexe le ministre et dépose un préavis de grève

Crise au Trésor public : Le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor indexe le ministre et dépose un préavis de grève - 12/06/2026

Scandale ASER/AEE Power : Thierno Alassane Sall dévoile la cartographie du détournement présumé des 37 milliards

Scandale ASER/AEE Power : Thierno Alassane Sall dévoile la cartographie du détournement présumé des 37 milliards - 12/06/2026

RSS Syndication