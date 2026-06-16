Saint-Louis : le ministre de l’Intérieur sur les lieux de l’effondrement, le bilan passe à 5 morts

Au lendemain de l’effondrement d’un immeuble à Pikine, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, s’est rendu ce matin sur les lieux du drame.



Le bilan humain s’est alourdi. Il est passé de 4 à 5 morts après le décès d’un homme d’une quarantaine d’années qui a finalement succombé à ses blessures.



Face à la situation, le ministre a tenu à apporter soutien et réconfort aux familles des victimes. Il a également présenté ses condoléances au nom du chef de l’État et de l’ensemble du gouvernement.



Sur place, Mouhamadou Makhtar Cissé a salué “la réactivité et le professionnalisme des forces de sécurité”. Il a particulièrement souligné l’action de la brigade des sapeurs-pompiers, qui “a mis tous les moyens nécessaires pour secourir les victimes”.



Une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes de l’effondrement.



Le gouvernement annonce des mesures d’accompagnement pour les familles touchées.