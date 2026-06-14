Centre de Dodji : les Armées clôturent leur campagne semestrielle de tirs sous la présidence du CEMGA, Oumar Wade


Centre de Dodji : les Armées clôturent leur campagne semestrielle de tirs sous la présidence du CEMGA, Oumar Wade

Le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, chef d’état-major général des Armées (CEMGA), accompagné du général de division Martin Faye, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, a présidé ce samedi 13 juin 2026 la cérémonie de clôture de la campagne de tirs du premier semestre au Centre d’entraînement tactique Colonel Thierno Ndiaye de Dodji.

Lancée le 5 juin dernier, cette importante activité opérationnelle a mobilisé l’ensemble des composantes des Forces armées sénégalaises, notamment l’Armée de terre, l’Armée de l’air, la Marine nationale ainsi que la Gendarmerie nationale.

Cette campagne de tirs s’inscrit dans le cadre du maintien et du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Elle avait pour objectif principal d’évaluer l’aptitude opérationnelle individuelle et collective des personnels engagés, tout en testant l’efficacité des procédures opérationnelles en vigueur.

Les exercices ont également permis de renforcer l’interopérabilité entre les différentes unités interarmées, un élément essentiel pour assurer une meilleure coordination lors des opérations conjointes sur le terrain.

Durant plusieurs jours, les participants ont été soumis à diverses manœuvres tactiques et séances de tirs visant à améliorer leur niveau de préparation face aux défis sécuritaires actuels.

La présence du chef d’état-major général des Armées et du Haut Commandant de la Gendarmerie nationale à cette journée de clôture témoigne de l’importance accordée par le commandement militaire à l’entraînement et à la préparation opérationnelle des forces.









Dimanche 14 Juin 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Affaire ASER-AEE Power / Thierno Alassane Sall à sa sortie de la Sr : « La justice dispose maintenant de suffisamment d’éléments pour faire son travail »

Affaire ASER-AEE Power / Thierno Alassane Sall à sa sortie de la Sr : « La justice dispose maintenant de suffisamment d’éléments pour faire son travail » - 15/06/2026

Crise ouverte au Parti socialiste : la guerre des héritiers fait voler en éclats la Maison Léopold Sédar Senghor

Crise ouverte au Parti socialiste : la guerre des héritiers fait voler en éclats la Maison Léopold Sédar Senghor - 15/06/2026

Saint-Louis : un immeuble R+2 s’effondre à Pikine, 4 morts et plusieurs blessés graves.

Saint-Louis : un immeuble R+2 s’effondre à Pikine, 4 morts et plusieurs blessés graves. - 15/06/2026

Affaire Ndiaga Seck « Gaïndé gou magatt » : « Temps yiii danga gueuna toyy »,« Outeul ma bén passif stp », « naatou Yallah leu, naan ko deff si soutoureu » / les messages compromettants qui accablent les présumés partenaires de Ndiaga Seck

Affaire Ndiaga Seck « Gaïndé gou magatt » : « Temps yiii danga gueuna toyy »,« Outeul ma bén passif stp », « naatou Yallah leu, naan ko deff si soutoureu » / les messages compromettants qui accablent les présumés partenaires de Ndiaga Seck - 15/06/2026

Ucad, mort d’un étudiant / sonko reconnaît un usage «disproportionné » de la force :« Il y a eu un usage disproportionné de la force...des jeunes désarmés ont été bastonnés...une enquête a été ouverte »

Ucad, mort d’un étudiant / sonko reconnaît un usage «disproportionné » de la force :« Il y a eu un usage disproportionné de la force...des jeunes désarmés ont été bastonnés...une enquête a été ouverte » - 15/06/2026

Sonko n’exclut pas une censure du gouvernement en cas de dérive : « Si les circonstances l’exigent, nous l’utiliserons »…« Aucun chèque en blanc n’a été accordé au gouvernement »

Sonko n’exclut pas une censure du gouvernement en cas de dérive : « Si les circonstances l’exigent, nous l’utiliserons »…« Aucun chèque en blanc n’a été accordé au gouvernement » - 15/06/2026

Lamb / Lac de Guiers 2 terrasse Prince après 4 minutes de lutte tendues et explosives

Lamb / Lac de Guiers 2 terrasse Prince après 4 minutes de lutte tendues et explosives - 14/06/2026

Entretien avec Bakary Sambe ( Timbuktu Institute) : « Le Sahel ne brûle pas parce qu'il manque de soldats, mais par défaut d'États pourvoyeurs de services »

Entretien avec Bakary Sambe ( Timbuktu Institute) : « Le Sahel ne brûle pas parce qu'il manque de soldats, mais par défaut d'États pourvoyeurs de services » - 14/06/2026

DRAME A TOUBA- Présentation podalique et hémorragie fatale / Polémique autour de la mort d’une mère prise en charge dans une clinique qui jouit pourtant d’une excellente réputation

DRAME A TOUBA- Présentation podalique et hémorragie fatale / Polémique autour de la mort d’une mère prise en charge dans une clinique qui jouit pourtant d’une excellente réputation - 14/06/2026

Thiès- cascade de démissions à l'AN à 10-15 jours de la fermeture de la session: Doudou Wade interpelle le président de la République

Thiès- cascade de démissions à l'AN à 10-15 jours de la fermeture de la session: Doudou Wade interpelle le président de la République - 14/06/2026

Sonko, comptable au même titre que Diomaye : Badara Gadiaga décrypte les ressorts de la rupture

Sonko, comptable au même titre que Diomaye : Badara Gadiaga décrypte les ressorts de la rupture - 13/06/2026

Badara Gadiaga analyse Sonko, hors de l’exécutif : : « Il a plutôt dormi le cœur lâché… à la Cité Keur Gorgui…L’effaceur a finalement peur d’être effacé »

Badara Gadiaga analyse Sonko, hors de l’exécutif : : « Il a plutôt dormi le cœur lâché… à la Cité Keur Gorgui…L’effaceur a finalement peur d’être effacé » - 13/06/2026

Autoroute Thiadiaye–Kaolack : Dethié Fall met la pression et exige l’accélération des travaux pour une mise en service avant le Gamou

Autoroute Thiadiaye–Kaolack : Dethié Fall met la pression et exige l’accélération des travaux pour une mise en service avant le Gamou - 13/06/2026

92 kg de cocaïne saisis à Keur Massar : les révélations explosives d’un convoyeur qui désigne un détenu de Rebeuss

92 kg de cocaïne saisis à Keur Massar : les révélations explosives d’un convoyeur qui désigne un détenu de Rebeuss - 13/06/2026

Affaire Ndiaga Seck : la DIC frappe encore, six nouveaux suspects arrêtés dans un dossier aux ramifications grandissantes

Affaire Ndiaga Seck : la DIC frappe encore, six nouveaux suspects arrêtés dans un dossier aux ramifications grandissantes - 13/06/2026

Crise au Trésor public : Le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor indexe le ministre et dépose un préavis de grève

Crise au Trésor public : Le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor indexe le ministre et dépose un préavis de grève - 12/06/2026

Scandale ASER/AEE Power : Thierno Alassane Sall dévoile la cartographie du détournement présumé des 37 milliards

Scandale ASER/AEE Power : Thierno Alassane Sall dévoile la cartographie du détournement présumé des 37 milliards - 12/06/2026

Électrification rurale :

Électrification rurale : " Des milliards de francs CFA transférés dans la sous-région", selon Thierno Alassane Sall - 12/06/2026

Affaire ASER : Thierno Alassane Sall met en cause l’actuel Premier ministre

Affaire ASER : Thierno Alassane Sall met en cause l’actuel Premier ministre - 12/06/2026

Médina : un homme arrêté pour avoir tenté de vendre la viande d’un mouton en état de décomposition

Médina : un homme arrêté pour avoir tenté de vendre la viande d’un mouton en état de décomposition - 12/06/2026

Assemblée Nationale : Le député Cheikh Thioro Mbacké démissionne de son poste de vice-président

Assemblée Nationale : Le député Cheikh Thioro Mbacké démissionne de son poste de vice-président - 12/06/2026

Touba : il incendie la maison familiale, blesse grièvement un policier et sème la terreur sur un toit armé de couteaux

Touba : il incendie la maison familiale, blesse grièvement un policier et sème la terreur sur un toit armé de couteaux - 12/06/2026

Affaire Ndiaga Seck « Ndadane Seck » : la liste secrète qui provoque une série d’arrestations à travers le pays

Affaire Ndiaga Seck « Ndadane Seck » : la liste secrète qui provoque une série d’arrestations à travers le pays - 12/06/2026

Présidence de la République : Alain Diouf nommé ministre chargé du Suivi et de l’Évaluation de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 »

Présidence de la République : Alain Diouf nommé ministre chargé du Suivi et de l’Évaluation de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 » - 12/06/2026

Affaire ASER: Thierno Alassane Sall annonce avoir reçu des documents inédits de la justice espagnole

Affaire ASER: Thierno Alassane Sall annonce avoir reçu des documents inédits de la justice espagnole - 11/06/2026

Coalition Diomaye Président : Bassirou Diomaye Faye désigne cinq superviseurs adjoints

Coalition Diomaye Président : Bassirou Diomaye Faye désigne cinq superviseurs adjoints - 11/06/2026

FATICK : Accusé de viols sur deux écolières, Pa Camara se défend d'avoir à chaque fois introduit juste la tête de son p...

FATICK : Accusé de viols sur deux écolières, Pa Camara se défend d'avoir à chaque fois introduit juste la tête de son p... - 11/06/2026

20 mois derrière les barreaux : les zones d’ombre du dossier Khadim Bâ

20 mois derrière les barreaux : les zones d’ombre du dossier Khadim Bâ - 11/06/2026

Affaire Sonko - Mame Mbaye Niang: Le procès Niang-Sonko renvoyé au 22 juillet

Affaire Sonko - Mame Mbaye Niang: Le procès Niang-Sonko renvoyé au 22 juillet - 10/06/2026

Un incendie touche les locaux de Télé-École à Sacré-Cœur 3 : la station radio endommagée, sans faire de victimes

Un incendie touche les locaux de Télé-École à Sacré-Cœur 3 : la station radio endommagée, sans faire de victimes - 10/06/2026

RSS Syndication