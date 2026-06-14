Centre de Dodji : les Armées clôturent leur campagne semestrielle de tirs sous la présidence du CEMGA, Oumar Wade

Le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, chef d’état-major général des Armées (CEMGA), accompagné du général de division Martin Faye, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, a présidé ce samedi 13 juin 2026 la cérémonie de clôture de la campagne de tirs du premier semestre au Centre d’entraînement tactique Colonel Thierno Ndiaye de Dodji.



Lancée le 5 juin dernier, cette importante activité opérationnelle a mobilisé l’ensemble des composantes des Forces armées sénégalaises, notamment l’Armée de terre, l’Armée de l’air, la Marine nationale ainsi que la Gendarmerie nationale.



Cette campagne de tirs s’inscrit dans le cadre du maintien et du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Elle avait pour objectif principal d’évaluer l’aptitude opérationnelle individuelle et collective des personnels engagés, tout en testant l’efficacité des procédures opérationnelles en vigueur.



Les exercices ont également permis de renforcer l’interopérabilité entre les différentes unités interarmées, un élément essentiel pour assurer une meilleure coordination lors des opérations conjointes sur le terrain.



Durant plusieurs jours, les participants ont été soumis à diverses manœuvres tactiques et séances de tirs visant à améliorer leur niveau de préparation face aux défis sécuritaires actuels.



La présence du chef d’état-major général des Armées et du Haut Commandant de la Gendarmerie nationale à cette journée de clôture témoigne de l’importance accordée par le commandement militaire à l’entraînement et à la préparation opérationnelle des forces.

