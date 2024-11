Saint-Louis : 260 millions de produits frauduleux partent en fumée

À Gandon, dans la région de Saint-Louis, un important lot de marchandises frauduleuses et impropres à la consommation, d’une valeur estimée à plus de 260 millions de francs CFA, a été incinéré, révèle L’Enquête. Cette opération, menée par le Service du commerce en collaboration avec les douanes et les forces de défense et de sécurité, marque une étape importante dans la lutte contre les trafics illicites qui mettent en péril la santé publique et l’économie nationale.



Une opération de grande envergure



Selon le commandant Baba Dièye, chef de la Subdivision des douanes de Saint-Louis, les produits détruits incluent des médicaments pharmaceutiques et vétérinaires falsifiés, des huiles et boissons contrefaites, ainsi que plusieurs tonnes de chanvre indien. Ces saisies, accumulées sur deux années pour des raisons de procédure, témoignent d’un travail méticuleux et continu des forces engagées sur le terrain.







“Les services de la douane sont à pied d’œuvre pour lutter farouchement contre les fossoyeurs de l’économie et retirer des circuits de distribution tous les produits périmés qui peuvent nuire à la santé des populations”, a déclaré le commandant Dièye.







Soutien des autorités locales







Lors de l’incinération, le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a salué le travail remarquable des forces de sécurité. Il a également lancé un appel aux populations, les exhortant à devenir des acteurs de cette lutte : “Chaque Sénégalais, où qu’il se trouve, doit se considérer comme un agent des forces de défense et de sécurité, prêt à défendre son économie et la santé publique de ses concitoyens.”







Cette destruction symbolique des marchandises illégales, effectuée sous la supervision du procureur, réaffirme l’engagement des autorités sénégalaises à garantir la sécurité des consommateurs et à contrer les menaces pesant sur l’économie nationale.







Une mobilisation qui se poursuit







Les descentes sur le terrain ne s’arrêteront pas là, promettent les forces de sécurité. Leur mission : barrer la route aux trafiquants et préserver un marché sain pour la population. “Les produits détruits, en termes de coût, ont dépassé 260 millions de francs CFA”, a précisé le gouverneur Sall, tout en adressant ses félicitations aux équipes impliquées.







Pour L’Enquête, cette opération est une preuve supplémentaire de la volonté de l’État d’intensifier la lutte contre les produits prohibés, qu’ils soient frauduleux, périmés ou contrefaits. Une mobilisation collective reste néanmoins indispensable pour un impact durable.