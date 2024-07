Sagatta Djoloff : L'Association des émigrés de la région de Louga réfectionne la Case des Tout Petits

Pour contribuer à la scolarisation des enfants de Sagatta Djolof, l'association des ressortissants Sénégalais de la région de Louga basés à Zaragoza (Espagne), en collaboration avec le maire de Zaragoza et la commune de Sagatta Djoloff, a construit deux salles de classes, un bureau pour la direction et deux toilettes d'une valeur estimée à 14 millions de FCFA au profit de la Case des Tout Petits de la localité.

Le Sous Préfet de l'arrondissement de Sagatta Djolof, Bocar Coulibaly qui présidait, ce lundi 1er juillet, la cérémonie d'inauguration des deux salles de classes avec des toilettes et un bureau, n'a pas manqué de manifester sa satisfaction à l'endroit des mécènes (les ressortissants) qui sont conscients que la Case des Tout Petits est une structure très importante dans le système éducatif sénégalais non sans inviter l'équipe pédagogique et les parents d'élèves à utiliser à bon escient ce bijou.



Quant à l'inspecteur Cheikh Lo, venu représenter l'IEF de Linguère, ce dernier a également dit toute sa satisfaction à l'endroit de ladite association qui sait que l'école, c'est pour la communauté.

Face aux doléances des populations qui réclament la clôture de la Case des Tout Petits de Sagatta Djolof, la mairesse de la dite localité Coumba Diaw, remerciant ses partenaires (l'association des émigrés), promet d'ériger sous peu un mur de clôture pour l'établissement.

Dans sa communication, le Maire de Sagatta Djoloff a soulevé deux préoccupations majeures des populations, à savoir la construction d'une brigade de gendarmerie pour lutter contre l'insécurité dans la zone, la mise en place de ralentisseurs à l'intérieur du village de Sagatta Djoloff que traverse la route nationale Linguère-Matam.

Pour rappel, le manque de "dos d'âne" à Sagatta Djolof a toujours encouragé des accidents mortels dans ce village (Sagatta Djolof) .



Papis Ndiaye qui a parlé au nom de ses pairs ressortissants sénégalais de la région de Louga établis en Espagne, c'est parce qu'ils sont des patriotes qu'ils ont décidé à chaque fois de débourser des fonds pour accompagner leurs voisins Sénégalais.