Sadio Mané après son doublé : « Cette 100ème sélection me rend fier et très heureux ! »

C’est une soirée presque parfaite pour Sadio Mané qui, en plus d’avoir marqué à deux reprises contre le Soudan du Sud, ce samedi, a disputé son 100ème match avec l’équipe nationale du Sénégal. Une nouvelle consécration après plus de 11 ans de présence dans la tanière. Reconnaissant, il a avoué que ce cap des « 100 » représente beaucoup pour lui « Cette 100ème sélection me rend fier et très heureux ! » Pour ce qui est du résultat, l’attaquant d’Al Nassr a reconnu qu’ils auraient pu aggraver le score …