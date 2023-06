Saccage de bus: les travailleurs de Dakar Dem Dikk se dressent en bouclier contre l’attaque des cars

Depuis l’avènement des événements de mars 2021 jusqu'à nos jours, le pays est dans une situation délétère. Des manifestations, des casses et des saccages de biens publics sont devenus monnaie courante. Ainsi, à chaque jour de procès Sonko et Adji Sarr ou de manifestations, des bus de la société nationale de transport commun sont visés, en témoigne récemment l’attaque de dépôt de bus de Dakar Dem Dikk de Keur Massar causant l’incendie de plusieurs cars.



À cet effet, les travailleurs de Dakar Dem Dikk qui paient les frais de ces saccages, ont tenu un point de presse le 31 mai pour se dresser en bouclier contre les actes de vandalisme qui visent les bus ou les dépôts de bus. Pour les travailleurs de Dakar Dem Dikk, « les bus qui sont saccagés et calcinés, n’appartiennent ni au Président Sall ni à Sonko, encore moins à Idy ou à Khalifa Sall, ils appartiennent au peuple sénégalais ». Vous avez constaté qu'après chaque alternance, le Président laisse ici les cars et nous continuons le travail. Que la violence cesse ajoute monsieur Diatta Fall secrétaire général démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk (SDT3D). Ainsi, pour se défendre de ces actes de vandalisme, le secrétaire général des nouveaux travailleurs de Dakar Dem Dikk Masseck Ndiaye va plus loin : « Vue la situation, nous allons porter le peu qui nous reste car, nous avons dépassé le stade de parler, nous ne laisserons plus personne brûler nos bus, nous lançons un appel à tous les travailleurs de Dakar Dem Dikk pour sécuriser nos outils de travail. »