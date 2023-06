Saccage à l’Ucad et cours à distance pour le reste de l’année 2022-2023 : les étudiants refusent catégoriquement.

Après les saccages de l’Université Cheikh Anta Diop lors des manifestations, le Recteur de l'Ucad a annoncé via un communiqué, que les cours se feront en ligne

pour le reste de l'année universitaire 2022-2023. En réponse, le Collectif des amicales de l’UCAD, instance légitime qui représente tous les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et dont la vocation première est de défendre leurs intérêts se dit lésé par cette décision des autorités universitaires.

Le Collectif rejette catégoriquement cette décision « hâtive », car les conditions pour les étudiants de l’UCAD ne sont pas réunies pour suivre les cours à distance. Ils estiment que la plupart des étudiants ne sont pas équipés d'un ordinateur ou d'une tablette ou même d'une bonne connexion pour pouvoir suivre des enseignements à distance.

Par ailleurs, le Collectif s'indigne et fustige l’attitude des autorités de l'université Cheikh Anta Diop qui n’ont même pas pensé à s'asseoir avec les représentants légitimes des étudiants pour qu’ils prennent ensemble des décisions allant dans le sens de l'intérêt exclusif de l'étudiant...a