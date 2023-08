Sabotage du Magal et appel à l’insurrection : Antoine Diome alerte et promet des sanctions.

On est à quelques jours du grand magal de Touba, et au Sénégal, beaucoup de musulmans sont en plein préparatifs du Safar.



Toutefois ces derniers jours, beaucoup de personnes essaient de saboter cet événement de grande ampleur et appellent à l’insurrection. Pour certains, ce sont juste des frustrations nées de la situation politique délétère qui règne présentement au Sénégal.

C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur, a tenu à les mettre en garde. « Certaines personnes essaient de semer la violence dans notre pays, d’autres sont même allés jusqu’à dire aux jeunes d’empêcher le magal, c’est vraiment triste! »

Et le ministre de poursuivre : « Avec tous les moyens réunis par la gendarmerie, toutes ces personnes seront traquées et sanctionnées avec ardeur. Je félicite nos forces de défense et de sécurité pour leur travail remarquable... »