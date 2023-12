« SUNU CAN Bi » N•1 : Le parcours du Sénégal en 1965, la reconquête du titre en 2024, l’état de forme des Lions et la liste d’Aliou Cissé au menu…

Pour ce premier numéro de l’émission « Sunu CAN Bi » la rédaction vous fait voyager à la toute première participation du Sénégal à une Coupe d’Afrique des nations en 1965. Mais aussi les faits d’arme des Lions sur le continent africain, leurs revers et ambitions à la CAN. Avec des rubriques (infos can, image du jour, coaching gagnant) consacrées à l’actualité des Lions, sans oublier la parole donnée aux supporters de l’équipe nationale, dakaractu vous embarque d’ores et déjà dans la ferveur de la coupe d’Afrique 2024 (13 janvier au 11 février 2024) qui s’annonce palpitante !





Mouhamadou Moustapha GAYE