SONKO1/ Dr Abdourahmane Diouf au MESRI: « Je peux dire sans me tromper qu’il a le bon profil..» ( Cheikh . T.Gueye / Awale )

La nomination de Abdourahmane Diouf, natif de Rufisque, a suscité la réaction de certains de ses collaborateurs. C'est le cas de Cheikh Tidiane Gueye , qui est l' un de ses plus proches collaborateurs. D'apres lui , son mentor qui a hérité du Ministère de l'Enseignement Supérieure, de la Recherche et de l' Innovation connait bien ce secteur. " C’est un universitaire émérite et il a créé des Universités et des écoles . Je peux dire qu’il connaît bien le secteur éducatif . Je peux dire sans me tromper qu’il a le bon profil pour être le MESRI sous le gouvernement de Sonko ». Revenant sur la biographie du leader de AWALE , il ajoute « c’est un bon dirigeant et je sais qu’il a les épaules pour relever ce nouveau challenge qui se présente à lui. Il a des relations internationales, c’est un docteur en droit public international », a - t- il révélé .Fort de ses 25 années d’expertise en Droit Commercial International et régional, ainsi qu’en développement du secteur privé, « Dr Abdourahmane Diouf est intellectuellement bien préparé », a ajouté Cheikh Tidiane Gueye . Consultant international auprès d’organisations internationales, il possède une vaste expérience professionnelle. Sorti du parti Rewmi de Idrissa Seck , Abdourahmane Diouf crée son propre parti « Awale » . Lors de l’élection présidentielle, il soutient le candidat Bassirou Diomaye Faye , élu au premier tour .