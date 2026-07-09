Assemblée nationale : Ousmane Sonko convoque une réunion du Bureau demain


Assemblée nationale : Ousmane Sonko convoque une réunion du Bureau demain
Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a convoqué les membres du Bureau de l’institution à une réunion prévue le vendredi 10 juillet 2026 à 15 heures. Selon la convocation datée du 9 juillet, la rencontre se tiendra dans la salle de Conférence de la Présidence, au niveau 4, avec un ordre du jour limité aux « Informations ».
 
Une réunion du Bureau convoquée pour le 10 juillet
 
Les membres du Bureau de l’Assemblée nationale sont convoqués en réunion le vendredi 10 juillet 2026 à 15h00. 
 
La rencontre est prévue dans la salle de Conférence de la Présidence, située au niveau 4 de l’Assemblée nationale.
 
Un ordre du jour sobre : « Informations »
 
le communiqué ne donne pas davantage de détails sur les points qui seront abordés. L’ordre du jour mentionné se limite à une seule rubrique : « Informations ».


Jeudi 9 Juillet 2026
Dakaractu



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