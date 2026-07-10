Entretien – Amadou Abdou Thiaw,ingénieur et cadre à la SONATEL SA : « Le Sénégal a les compétences pour se doter d'un numéro d'urgence unique »


À son domicile, Amadou Abdou Thiaw, ingénieur et cadre à la SONATEL SA, a accordé un entretien à Dakaractu pour présenter le Projet 221, une initiative citoyenne qu'il affirme développer à titre bénévole depuis plusieurs mois. Son ambition est de doter le Sénégal d'un numéro d'urgence unique, à l'image du 112 en Europe ou du 911 aux États Unis, afin de simplifier l'accès des populations aux secours et de renforcer la coordination entre les différents services d'intervention. Selon lui, le système actuel, qui repose sur plusieurs numéros distincts pour la Police, les Sapeurs pompiers, le SAMU et la Gendarmerie, complique la prise en charge des situations d'urgence.
 
Au cours de l'entretien, Amadou Abdou Thiaw a détaillé les principales fonctionnalités de son projet. Celui ci prévoit un numéro unique, le 221, accessible depuis n'importe quel téléphone, même sans crédit téléphonique. Le dispositif intégrerait notamment la géolocalisation automatique des appelants, un système de répartition assistée des interventions en moins de 60 secondes ainsi qu'une coordination en temps réel entre les différents services de secours. Une application mobile est également prévue avec plusieurs fonctionnalités, dont l'envoi d'alertes géolocalisées, un mode d'alerte silencieuse destiné notamment aux victimes de violences, un réseau de volontaires géolocalisés et un guide de premiers secours accessible hors connexion.
 
Le porteur du projet affirme avoir déjà franchi plusieurs étapes dans son développement. Il indique avoir élaboré un dossier technique complet, comprenant un budget estimé à 14,3 milliards de FCFA sur une période de 24 mois ainsi qu'un calendrier de déploiement progressif. Une version bêta de l'application serait déjà disponible pour des démonstrations, tandis qu'une pétition citoyenne aurait recueilli plusieurs centaines de signatures. Il souligne également que sa publication de lancement sur LinkedIn a suscité un important engagement, avec le soutien de professionnels de santé, d'artistes et de plusieurs personnalités publiques.
 
Pour Amadou Abdou Thiaw, la réussite du Projet 221 dépend désormais d'une volonté politique et institutionnelle. Il plaide pour l'ouverture officielle du numéro par les autorités compétentes, la mise en place d'un groupe de travail interministériel et la participation des opérateurs de télécommunications afin de garantir la gratuité des appels et l'interconnexion des réseaux existants. Le projet prévoit également un partenariat avec des bailleurs internationaux pour accompagner son financement et son déploiement, en s'inspirant des expériences menées dans plusieurs pays disposant déjà de plateformes intégrées de gestion des urgences.
 
À travers cette initiative, l'ingénieur dit vouloir ouvrir un débat sur la modernisation du système national de gestion des urgences. En présentant son projet à Dakaractu, il souhaite attirer l'attention des décideurs, des partenaires techniques et financiers ainsi que de l'opinion publique sur les enjeux liés à l'accès rapide aux secours. À ce stade, le Projet 221 demeure une proposition citoyenne qui n'a pas encore fait l'objet d'une adoption officielle par les autorités sénégalaises, mais son promoteur espère qu'elle pourra alimenter les réflexions sur l'amélioration des dispositifs d'urgence au Sénégal.
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Vendredi 10 Juillet 2026
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