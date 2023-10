SONAGED : Touba bénéficie d’un centre de compostage intégré de valorisation des déchets

Ce centre a été réalisé grâce au partenariat entre la SONAGED, HBAR FOUNDATION et AllCOT signé lors de la COP 27 en novembre 2022, relative à la revalorisation des déchets dans certaines zones au niveau national.

Un projet qui vient d’être concrétisé sur le terrain par la mise en place effective, ce lundi 02 octobre d’un centre de compostage intégré de valorisation des déchets dans la région de Diourbel, précisément à Touba.

Un choix qui s’explique par la position de cette ville en terme économique et en terme démographique. Cependant un projet pour la gestion des déchets électroniques est en gestation pour Diourbel toujours, mais aussi à Kaolack où il projette un autre projet de gestion de déchets plastiques.

Un investissement direct étranger qui sera très bénéfique pour le Sénégal en terme de création d’emplois directs et indirects autour de ce projet ambitieux qui aidera le Sénégal à atteindre les objectifs de développement qu’il s’est fixés dans le cadre de l’article 6 de l’accord de Paris qui exige la réduction des gaz à effet de serre sur lequel le Sénégal s’est engagé.

En outre, le directeur général de la SONAGED de préciser sur ce projet d'un coût de 1 milliard de francs cfa, que les 15% des revenus de ce projet vont être réorientés vers les populations qui ont été les plus touchées par le projet.