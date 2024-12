SND 2025-2029 : Le député Cheikh Ahmed Tidiane Youm suggère à Sonko de faire une consultation locale

Suite à la déclaration de politique générale du premier ministre, Ousmane Sonko, l’honorable député Cheikh Ahmed Tidiane Youm a félicité le chef du gouvernement pour sa vision précise des ruptures stratégiques. Cependant, il a attiré son attention sur la Stratégie Nationale de Développement (SND 2025-2029) qui demande beaucoup de moyens. A ce titre, il considère que le financement alternatif que Sonko veut mettre en place est important et innovant mais c’est un travail à long terme. Et donc, les résultats ne seront pas atteints tout de suite. Raison pour laquelle, il lui propose de faire une consultation locale en consultant les experts, les universitaires et beaucoup de cabinets d'expertise en matière de finance, les banquiers afin de mettre en place une stratégie à court, moyen et long terme.