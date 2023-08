SETER: Nommé administrateur et PCA de la Société d'Exploitation du Train Express Régional, Moïse Sarr remercie le Président Macky Sall

Le président de la République Macky Sall a nommé l'ancien Secrétaire d'État aux sénégalais de l'Exterieur, Moïse SARR, comme administrateur et Président du Conseil d'Administration de la Société d'Exploitation du Train Express Régional communément appelée "SETER".



De son côté, M. Sarr a tenu à remercier le chef de l'État. " Mes vifs et sincères remerciements à SEM le président de la République Macky SALL pour la confiance renouvelée en me portant à la tête du Conseil d'Administration de la Société d'Exploitation du Train Express Régional (SETER). Mes remerciements vont également aux tutelles technique et financière, aux personnels et Directions générales de la SETER et de la SENTER sans oublier le collège des Administrateurs Sénégalais et Français".



" Heureux d'intégrer la famille ferroviaire et ne ménagerai aucun effort avec le soutien de toutes et de tous pour donner une nouvelle impulsion à l'un des projets les plus structurants et innovants de la présidence du chef de l'Etat Macky Sall. Ensemble, faisons l'histoire car l'avenir nous appartient. À votre service...!", a-t-il ajouté.



Pour rappel, la signature du nouveau contrat d'exploitation et de maintenance du TER, a permis l'entrée de l'État du Sénégal dans le capital de ladite Société...