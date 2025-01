« SETAL SUNU PENCC MI » : L’Assemblée nationale se mobilise pour la salubrité

Dans le cadre de la 9e journée nationale de « SETAL SUNU REW », l’Assemblée nationale organise, ce samedi 1er février 2025, sa première journée de nettoiement baptisée « SETAL SUNU PENCC MI ». À partir de 10 heures, députés et personnel parlementaire se retroussent les manches pour participer à cette initiative citoyenne visant à renforcer la propreté des espaces publics.



En écho à l’élan de mobilisation populaire impulsé par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cette action marque l’engagement de l’institution parlementaire en faveur d’un cadre de vie plus sain. Elle s’inscrit dans la dynamique nationale de sensibilisation à l’importance de l’hygiène et de l’entretien des lieux publics.