SERIGNE MOUNTAKHA : « Serigne Touba nous invite juste , à travers ce magal, à rendre grâce à Dieu »

Comme à l’accoutumée, Serigne Mountakha Mbacké a effectué sa déclaration d’avant magal. Une déclaration qu’il tient dès le début du mois de Safar pour rappeler la tenue du magal de Touba et en rappeler les objectifs et les attentes. « Serigne Touba nous invite juste à rendre grâce à Dieu. Tout commence par un apprentissage du Coran. Que tous ceux qui le peuvent parcourent à trois reprises le Saint Coran. Que chacun d’entre nous maintient cette position de dévotion jusqu’au jour-J et même au-delà. Nos efforts devront être concentrés entre récital de Coran et déclamations de Xasaïds. L’aspect comportemental est aussi primordial, d’abord par rapport à nous-mêmes et ensuite par rapport aux pèlerins ». Le Khalife Général des Mourides demandera , par ailleurs, à tout le monde et principalement aux jeunes de tout faire pour ne pas fouler au pied la sacralité de Touba ». Son discours sera renforcé par quelques précisions apportées, sur son ndigël, par son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre .