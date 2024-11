SÉDHIOU : A la découverte de Fatoumata Binetou Diédhiou, la « Linguère » de Pastef au sud…

C’est une véritable « linguère » dont le parti Pastef-Les patriotes dispose au sud, notamment dans le Sénégal Oriental et en Casamance. Il s’agit de Fatoumata Binetou Diédhiou, coordonnatrice de la zone sud-orientale du mouvement Jigeen Pastef (MOJIP), par ailleurs Directrice Nationale de l’équité sociale, militante de Sédhiou. Depuis l’avènement de Pastef, elle a joué un rôle prépondérant dans la mobilisation des femmes dans la lutte contre l’injustice. Et cela s’entrevoit à travers les différentes joutes électorales notamment de la présidentielle aux récentes législatives.

D’ailleurs, cela n’a été possible que grâce à son leadership affirmé aux côtés de la cause féminine et de son parti. Malgré des conditions parfois hostiles, elle a su harmoniser toutes les énergies autour d’elle pour une victoire éclatante de son parti. Dans cet élan, elle n’a pas manqué de déplorer le cas critique de l’hôpital régional de Kolda parmi tant d’autres.

À l’en croire : « pour ces élections législatives j’ai organisé une caravane des « linguères » dans la zone sud pour soutenir les candidats, particulièrement les candidates investies. Vu l’enjeu de ces élections, il fallait faire cette caravane pour booster les militants à mieux se mobiliser autour de la coalition PASTEF pour une majorité écrasante. »

Spécialiste en management de projet genre et développement, elle connait bien le milieu des femmes pour avoir travaillé dans les ONG. Cette expérience a joué un rôle capital dans ses fonctions politiques qui feront d’elle une icône incontournable pour son parti dans le sud.

Entrée en décembre 2018 au Pastef, elle déclare : « sans hésiter j’ai décidé d’intégrer le parti qui incarne les mêmes idéologies, valeurs et principes que moi. Et mon ancrage communautaire et femme de développement ont facilité ma politique à Sédhiou. »