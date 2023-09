Rwanda vs Sénégal : L’équipe nationale bis en route vers Kigali ce mercredi, 23 Lions finalement retenus…

La préparation de près d’une semaine déjà bouclée à Thiès, Malick Daf, l’entraîneur de l’équipe nationale U20 et Pape Bouna Thiaw, en charge de la sélection locale, ont écarté un groupe de six joueurs sur la première pré-liste qui avait été publié le 31 août dernier. En effet, pour le match prévu contre le Rwanda ce 9 août a Kigali (dernière journée des éliminatoires CAN 2024) 23 joueurs ont été retenus pour s’envoler ce mercredi soir en terre rwandaise.



Pape Berth Mboup, Cheikh Ibra Diouf, Prince Aly Gueye gardien du stade de Mbour et les deux pensionnaires du Jaraaf, Mouhamed Welle et Woula Missira Sène qui n’ont pas été conservés. Notons que les deux défenseurs Seydou Sano et Moussa Ndiaye sont également à absents du groupe pour des raisons extra sportives.



La liste des 23 joueurs



Gardiens :



PAPE MAMADOU SY

MARCO DIOUF ABDOULAYE DIAKHATE



Défenseurs :



OUSMANE DIOUF

JUNIOR MARC MENDY

CHEIKH OMAR NDIAYE

MAMADOU SANE

SOULEYMANE BASSE

CHEIKH TIDIANE SIDIBÉ

MOUHAMED CAMARA



Milieux :

M. LAMINE CAMARA

SAMBA LELE DIBA

DAOUDA DIONGUE

OUSMANE KANE

PAPE DEMBA DIOP



Attaquants :

CHEIKH T.SABALY

AMARA DIOUF

PAPE AMADOU DIALLO

SAMBA DIALLO

IBRAHIMA SECK

BOULY JUNIOR SAMBOU

IDRISSA GUEYE

SOULEYMANE FAYE