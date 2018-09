Rumeurs sur sa vie privée : Me Souleymane Ndéné Ndiaye n’a pas épousé une 5e épouse

Depuis quelque temps, des rumeurs persistantes prêtent à l’ancien Premier ministre d’avoir épousé une 5e épouse. Ce qui serait une grave entorse aux règles prescrites par l’Islam, et à rebours des lois sociales établies.



Des proches de Me Souleymane Ndéné Ndiaye, contactés par Dakaractu, démentent et parlent une « vaste opération de manipulation consécutive au soutien que l’ex-Pm a apporté à son ami de longue date », le candidat à sa propre succession Macky Sall ».