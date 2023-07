Rufisque : les populations exigent le rapatriement « immédiat » des rescapés coincés à Dahla

Un SOS est lancé par certaines bonnes volontés Rufisquoises qui exigent toujours le rapatriement des six rescapés du naufrage qui a coûté la vie à plus d’une dizaine de jeunes immigrés Rufisquois. Selon Ibrahima Diop , un natif de Gouye Mouride , « Nous lançons un SOS pour nos frères rescapés admis à l'hôpital Hassan 2 à Dahla au Maroc.



Nous nous sommes entretenus longuement au téléphone ce matin avec ces jeunes originaires de Thiawlene et de Gouye Mouride.

Même si le consulat les assiste avec les moyens du bord, la prise en charge médicale est limitée. Au regard des photos ci-jointes et les autres que nous ne pouvons publier, l'Etat doit dépêcher une équipe médicale ou les rapatrier immédiatement pour une meilleure prise en charge », a - t- il souligné . A l’en croire certains d'entre eux risquent de perdre leur sexe brûlé et peinent à marcher correctement.

«L'heure est grave. Au même moment , un membre du Consulat que j'ai eu au téléphone m'informe de l'arrivée de deux autres pirogues remplies de plus 100 personnes », a déploré ce dernier.